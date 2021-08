Un journaliste du New York Times a créé “Idiot Coin” Crypto new media

in

TL;Répartition DR

• Le journaliste David Segal montre à quel point il est facile de créer un jeton frauduleux.

• Le plan Idiot Coin n’a affecté aucun investisseur mais révèle le modus operandi des développeurs de crypto qui les arnaquent.

Les pièces surévaluées abondent sur le marché financier crypto. Les créateurs des jetons à haute spéculation garantissent des richesses aux personnes qui investissent. Cependant, ces crypto-monnaies de valeur imprévisible se prêtent à des escroqueries à l’investissement laissant le marché de la cryptographie dans une mauvaise position. Un journaliste du prestigieux magazine New York Times a lancé Idiot Coin pour expliquer ces escroqueries virtuelles.

Le journaliste nommé David Segal précise que son objectif était de montrer que pour créer une crypto surestimée, il n’a pas besoin d’expérience. Il suggère même que ces cryptos sont faibles, donc leur danger d’investissement est élevé. Segal explique l’enquête médiatisée sur les crypto-monnaies dans l’article intitulé « Going for broken in cryptoland ».

Le plan Idiot Coin montre les inconvénients du marché de la cryptographie

Le journaliste détaille que ce plan de cryptographie n’était pas destiné à nuire à l’économie. Le rapport précise qu’au moins une douzaine de crypto-monnaies publicitaires sont publiées chaque jour par des programmeurs mal formés.

Segal précise que ces investissements dans de nouvelles crypto-monnaies donnent des résultats non pertinents car ils deviennent inutiles des semaines après le lancement. Mais les programmeurs qui créent le jeton peuvent gagner beaucoup d’argent avec leur projet inutile.

Lorsque Segal a lancé Idiot Coin, il a consulté quelques avocats au sujet de la création d’un actif à valeur fluctuante. Les avocats ont estimé que les organismes de réglementation de la crypto-monnaie pourraient poursuivre les développeurs de jetons.

Selon les estimations de Segal, ces pertes d’investissement dépassent 1 milliard de dollars par année. Le journaliste a dû payer environ 300 $ d’honoraires pour dépasser 21 millions de dollars Idiot Coin.

Segal a fait appel à Dan Arreola, un entrepreneur, qui a constamment mis en garde contre les arnaques aux pièces de monnaie surévaluées. Le journaliste a également payé un concepteur de site Web pour que le site Web du jeton ait l’air réel. Le site Web a adopté le nom Coinforidiots.com avec des publicités attrayantes.

Même Segal est allé si loin dans la publicité qu’il a passé un accord avec un TikToker pour faire l’éloge d’Idiot Coin. Segal a attiré plus de 300 investisseurs dans le monde; certains ont été déconcertés par cette propagande qui a révélé que le jeton était une arnaque.

L’expérience surestimée de la crypto-monnaie a été un succès

Segal précise que les participants ont été déçus que le jeton ne promette pas des richesses comme ses homologues frauduleux. Sans aucun doute, le projet Idiot Coin a été un succès, et personne n’a été blessé dans cette expérience financière. Segal met en garde les investisseurs de ne pas faire confiance à ces nouvelles campagnes publicitaires symboliques qui promettent de vous apporter beaucoup de richesse.

Avec cette expérience, le journaliste montre à quel point il est facile de créer un token à partir de zéro, de promettre des bénéfices puis de disparaître avec l’argent. Les escroqueries cryptographiques augmenteront à mesure que les jetons légitimes comme Bitcoin attireront plus de personnes sur le nouveau marché financier. Cependant, les investisseurs doivent être à l’affût de ces jetons surestimés et signaler les escroqueries afin que le marché de la cryptographie ne perde pas de sa crédibilité.