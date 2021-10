Un journaliste du New York Times est candidat au poste de gouverneur de l’Oregon – en tant que démocrate, bien sûr

Le journaliste et chroniqueur de longue date du New York Times, Nicholas Kristof, a officiellement annoncé qu’il était candidat au poste de gouverneur de l’Oregon – en tant que démocrate, bien sûr. Kristof a démissionné de ses fonctions de chroniqueur plus tôt ce mois-ci après 37 ans passés au journal libéral.

Après avoir rejoint le Times en 1984, couvrant initialement l’économie, il a été correspondant du Times à Los Angeles, Hong Kong, Pékin et Tokyo. Il est devenu rédacteur en chef adjoint, responsable des éditions du dimanche. Il a été chroniqueur pendant la majeure partie de ce siècle.

Dans une interview avec KGW-TV de Portland, il a déclaré : « C’était un perchoir merveilleux, mais lorsque vos amis et les personnes qui vous sont chères souffrent et que vous assistez à des funérailles après les funérailles, alors ce perchoir et écrivent des colonnes qui sont lues dans la Maison Blanche ne signifie pas autant que de savoir que vous allez assister à un autre enterrement », a déclaré Kristof. Son livre le plus récent est Tightrope, où il a rapporté que plus d’un quart des enfants dans son autobus scolaire sont décédés. Il utilise cela comme argument de campagne et rend sa carrière de journaliste plus noble que celle des politiciens de carrière.

« Je ne me suis jamais présenté à un poste politique de ma vie. Mais j’ai passé toute une vie à éclairer les coins les plus sombres du globe.

Kristof a déclaré à KGW que ses trois principales priorités sont « les sans-abri et les logements abordables », « l’amélioration du système éducatif de l’État » et « la création de bons emplois », en particulier dans la technologie climatique pour créer une nouvelle Silicon Valley pour la planète.

Il va avoir un problème d’ensacheuse de tapis. Les principaux opposants noteront probablement que la constitution de leur État stipule que tout candidat au poste de gouverneur doit avoir été résident de l’Oregon pendant trois ans avant les élections.

Dix candidats démocrates au total ont déposé ou annoncé leurs candidats au poste de gouverneur, dont Kristof. Le gouverneur Kate Brown a atteint la limite de son mandat et ne peut plus se représenter.

Joseph Wulfsohn de Fox News a rappelé que dans une colonne, Kristof avait tenté de minimiser l’élément radical dans les violentes manifestations de Portland.

« J’ai été en première ligne des manifestations ici, à la recherche des » anarchistes de gauche radicale « qui, selon le président Trump, sont dans les rues de Portland chaque soir », a commencé Kristof. « Je pensais en avoir trouvé un : un homme qui, pendant des semaines, s’est jeté dans la mêlée et a reçu quatre balles avec des munitions à impact, mais qui revient sans cesse. J’ai pensé qu’il devait être un anarchiste fou. Mais non, il s’est avéré qu’il s’agissait du Dr Bryan Wolf, un radiologue qui porte sa veste de médecin blanche et porte une pancarte avec une croix rouge et les mots « aide humanitaire ». Il supplie les forces fédérales de ne pas tirer ou gazer les manifestants. » « OK, je vais avouer : bien sûr, il y a des anarchistes et des militants antifa dans les manifestations de Portland, tout comme il y a des radiologues et des électriciens, des avocats et des mécaniciens. Faites un rapport sur le terrain ici et tout récit unique semble trop simpliste. Les manifestants ne sont pas tous pacifiques et ne sont pas non plus principalement violents. C’est un tissage compliqué, qui diffère selon l’heure de la journée », a écrit plus tard Kristof…. « Si vous voulez appeler d’un côté des « émeutiers » ou des « anarchistes » qui travaillent à créer du tumulte à Portland, ce sont les fédéraux non invités qui se qualifient », a ajouté Kristof.

Kristof a des amis puissants. Son camarade de classe de Harvard, Jeffrey Toobin, a déclaré : « Je ne suis pas surpris de le voir émerger comme la conscience morale de notre génération de journalistes. Je suis surpris de le voir comme l’Indiana Jones de notre génération de journalistes.