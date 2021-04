Un journaliste du réseau chrétien fait bombarder Psaki pour une question ridicule sur l’avortement ⋆ .

Owen Jensen, journaliste de l’Eternal World Television Network, a été bombardé mercredi par Psaki par la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, pour avoir répété à plusieurs reprises un récit trompeur sur la position de l’administration du président Joe Biden sur l’avortement.

«Donc, aujourd’hui, comme vous le savez tous, l’administration Biden et le HHS ont commencé le renversement de l’interdiction par l’administration Trump de renvoyer à l’avortement dans les cliniques de planification familiale Title X. Alors ma première question, pourquoi l’administration Biden insiste-t-elle pour que les Américains pro-vie paient pour des avortements et violent leur conscience? » Demanda Jensen.

Psaki a immédiatement commencé à laisser tomber sa charge utile de faits.

«Eh bien, premièrement, ce n’est pas une description précise de ce qui se passe – alors laissez-moi, et je sais que nous voulons être précis ici – aucun des fonds affectés sous ce titre ne sera utilisé dans des programmes où l’avortement est une méthode de planification familiale. . Cela est inscrit dans la Loi sur le service de santé publique et il le stipule spécifiquement », a-t-elle répondu.

Jensen invoquait l’un des favoris de la droite «chrétienne» – bien que faux, points de discussion – que l’argent des contribuables est utilisé pour financer les avortements comme une forme de contrôle des naissances.

“Mais nous savons qu’il y a des subventions indirectes, l’argent est fongible, il ne peut pas être retracé, nous le savons, allez”, a riposté Jensen.

“Ce n’est pas comme ça que ça marche, c’est la loi, donc j’énonce ce qu’est la loi et comment elle est mise en œuvre légalement par ces organisations” a répondu Psaki.

«Et la raison pour laquelle, puisque vous m’avez donné l’opportunité, la raison pour laquelle le président a pris ces mesures est parce qu’il croit que faire progresser l’équité pour tous, y compris les personnes de couleur et d’autres qui ont été historiquement mal desservies, marginalisées et affectées négativement par l’inégalité persistante de la pauvreté peut être aidée par ces actions. Et en nous concentrant sur la promotion de l’équité dans le programme Titre X, nous pouvons créer des opportunités pour l’amélioration des communautés qui ont été historiquement mal desservies. Ce qui profite à tout le monde. C’est ainsi que ces financements sont utilisés dans les communautés », a déclaré Psaki.

«Vous parlez d’équité, permettez-moi de vous interrompre. Comment est-ce l’équité, comment lutte-t-elle contre le racisme systémique alors que l’avortement, nous le savons bien, affecte de manière disproportionnée les enfants des minorités? » Demanda Jensen.

«Encore une fois, le financement ne peut pas être utilisé pour l’avortement, mais l’accès aux soins de santé. L’accès aux soins de santé dans les communautés marginalisées, mal desservies et affectées par la pauvreté persistante sera toujours un objectif pour lequel le président se bat », a réitéré Psaki. «Je pense avoir répondu à votre question!»

Regardez ici via Mediaite.