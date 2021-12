Un journaliste espagnol souhaite la mort de Miguel Bosé pour ses déclarations niant le COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Jaime Peñafiel, un journaliste espagnol qui couvre la Maison royale, a publié une chronique controversée dans laquelle il a non seulement qualifié Miguel Bosé d’« idiot » pour sa position de négationniste contre le covid-19 – que l’artiste a de nouveau enregistré dans une émission de la télévision argentine – , mais a assuré qu' »il méritait sa mort ».

« Le négateur très irresponsable s’est de nouveau prononcé à la télévision argentine contre les vaccins, recommandant, le très imbécile » d’éteindre les télévisions du monde et d’arrêter d’écouter les mensonges et les manipulations dont les gens sont soumis. Il mériterait de mourir de covid à cause des dégâts qu’il fait », a écrit Peñafiel dans le journal El Mundo.

Quelle que soit la position de Bosé, les propos acerbes du journaliste ont généré un flot de critiques sur les réseaux sociaux à son encontre, mais aussi à l’encontre du journal pour avoir autorisé la publication.

« Jaime Peñafiel est coupable de cette barbarie, autant qu’El Mundo qui l’a publiée et maintenant il s’agit de se laver les mains en la matière. Jaime Peñafiel devrait être licencié, mais le directeur du Monde aussi », a écrit un internaute.

« Ce qui n’est pas justifié, c’est votre saleté. Vous l’avez posté quand cela passe par un milliard de filtres. Une chose est l’opinion personnelle que Peñafiel a de Bosé et une autre de le dire dans votre environnement. Vous êtes les responsables @elmundoes », a commenté un autre internaute.