Un journaliste explique pourquoi Steve Bruce n’est pas encore parti de Newcastle

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, Duncan Castles a fait le point sur Steve Bruce et son avenir à Newcastle United.

Il a été largement rapporté que Bruce ne sera pas en charge des Magpies plus longtemps. La tenue de Tyneside a de nouveaux propriétaires et de nouvelles attentes, par conséquent, Bruce n’est plus nécessaire.

Cependant, nous voici une semaine après la confirmation de la prise de contrôle et Bruce est toujours en poste.

Pourquoi est-ce? Eh bien, Castles dit que c’est dû au contrat inhabituel que Bruce a avec le club et au gain auquel il a droit.

Qu’est-ce qui a été dit?

Castles a partagé ce qu’il sait de la situation de Bruce.

« Ils sentent que Steve Bruce veut sortir et il est ouvert à un accord avec son indemnité de départ qui leur permettrait de changer d’entraîneur. Cependant, il y a un problème ici », a déclaré Castles.

«C’est un problème qui découle de la façon dont Ashley a embauché Bruce. Il l’a mis sur une structure de contrat très inhabituelle. Il a été décrit comme un contrat initial de trois ans, mais il s’agit en fait d’un contrat glissant où il reste en place, essentiellement indéfiniment, jusqu’à ce qu’il soit remboursé par le club. Cela a permis à Ashley de payer à Bruce un salaire relativement bas pour un entraîneur de Premier League, mais dans le contrat, il y avait une clause de résiliation qui signifiait que si Bruce était licencié, il avait droit à une indemnité d’environ 8 millions de livres sterling. Ashley l’a fait dans l’espoir que le club soit vendu. Par conséquent, il s’est effectivement autorisé à embaucher un manager bon marché, le coût du contrat étant licencié aux prochains propriétaires du club. »

« Ils doivent essayer de parvenir à un accord avec Bruce sur cette compensation, et essayer de négocier cela vers le bas. »

Payer l’argent

Si Bruce doit quitter le club, les nouveaux propriétaires devraient simplement payer.

Oui, 8 millions de livres sterling, c’est beaucoup d’argent, surtout pour licencier un manager, mais c’est une goutte d’eau dans l’océan quand on considère à quel point ces nouveaux propriétaires sont riches.

Bien sûr, FFP est un facteur et Newcastle voudra réduire les coûts, mais garder Bruce pendant une période prolongée pourrait être bien plus dommageable qu’une perte de 8 millions de livres sterling.

Même si cela piquera, les Magpies doivent simplement payer ici.

