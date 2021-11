Un journaliste félicité pour avoir pressé Trump GRILLS Tlaib de mettre fin aux prisons, les médias libéraux bâillent

Jessica Chasmar de Fox News a rapporté que le journaliste d’Axios, Jonathan Swan, avait grillé la représentante Rashida Tlaib pour son soutien à la loi BREATHE, qui appelle le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux à créer une « feuille de route pour l’abolition des prisons », y compris la « décarcération complète des centres de détention fédéraux d’ici 10 ans » et « un moratoire sur toutes les nouvelles constructions de prisons fédérales, de prisons, d’immigrants et de jeunes ».

Swan a été largement célébré dans les médias libéraux pour avoir grillé le président Trump. Et cette fois ?

Notre recherche Nexis sur « Axios » et « Rashida Tlaib » a révélé que Fox News semblait être le seul média à l’avoir remarqué. Cette fois, le seul journal national à avoir remarqué cette interview était… le New York Post.

Il n’y a aucune incitation dans les « médias grand public » à griller les radicaux de « The Squad ».

Une mise en garde : toutes les transcriptions n’apparaissent pas dans Nexis. Swan a discuté des réponses d’obstruction de Tlaib dans Morning Joe de mardi.

C’est toute une interview. Tuer le flibustier puis ça… https://t.co/gnsze33LKm – Bret Baier (@BretBaier) 22 novembre 2021

« Dans quelle mesure avez-vous lutté pour libérer les inconvénients potentiels de la libération dans la société de chaque personne actuellement détenue dans une prison fédérale ? Swan a demandé à la députée. « Oui, je pense que tout le monde se dit : ‘Oh mon Dieu, nous allons simplement libérer tout le monde' », a déclaré Tlaib. « Ce n’est pas ce que je suis— » « C’est ce que dit la loi », a rétorqué Swan. « Oui, mais avez-vous vu combien de personnes atteintes de maladies mentales sont en prison en ce moment », a expliqué Tlaib. « Non, je sais, » dit Swan. « Mais l’acte que vous avez approuvé dit en fait de libérer tout le monde dans 10 ans. … Il y a comme, les trafiquants d’êtres humains, le sexe d’enfants [predators]. Voulez-vous dire que vous ne le soutenez pas réellement ? Parce que vous avez approuvé le projet de loi.

Il est intéressant de noter que Swan est apparu dimanche dans l’émission This Week sur ABC, un jour avant la diffusion de cette interview sur HBO. Il a mentionné son interview avec Tlaib, mais rien à propos de cette section ! Les questions continuaient :

« Ce que j’essaie de comprendre, c’est que votre proposition est si radicale », a déclaré Swan. « Cela libère tout le monde. » « Oh, oui, dans les 10 ans », a répondu Tlaib. « De toute évidence, il existe un processus visant à déterminer comment nous pouvons échapper à l’incarcération de masse et passer d’abord aux soins. » « Croyez-vous qu’il existe encore des catégories de personnes qui devraient être derrière les barreaux ? » demanda Swan. « Il y en a absolument », a répondu Tlaib. « Je ne pense pas qu’il y ait de rééducation en ce moment pour ceux qui pourraient en fait avoir… des problèmes de santé mentale. » « Pensez-vous que tout le monde peut être réhabilité ? » demanda Swan. « Je ne pense pas. J’ai été très clair à ce sujet », a répondu Tlaib. « Je devrais examiner chaque cas individuellement et comprendre tout cela », a-t-elle ajouté plus tard. « Tout le monde en prison n’est pas pareil. »

Tout comme les démocrates, les médias veulent se concentrer sur les républicains conservateurs les plus en colère et ignorer les radicaux de gauche, à moins qu’ils ne puissent les présenter comme des victimes sympathiques. Par exemple, l’Associated Press n’a pas écrit l’interview de Tlaib, mais il a rapporté que la représentante Lauren Boebert s’était excusée auprès de la représentante Ilhan Omar.