Un journaliste italien soutient l’appel présumé de Conte à Tottenham

Gabriele Marcotti a soutenu l’appel d’Antonio Conte à interdire certains aliments à Tottenham et a affirmé que « Arsene Wenger a fait de même » lorsqu’il a rejoint Arsenal pour la première fois, comme il l’a dit à ESPN.

Le journaliste italien a évoqué les manières strictes de Wenger lorsqu’il a rejoint Arsenal pour la première fois en 1996 et comment cela a façonné l’ensemble du jeu à l’avenir.

Arsenal est devenu une force dominante par la suite et beaucoup ont copié l’approche scientifique adoptée par Wenger afin de tirer le meilleur parti de ses joueurs, à la fois physiquement et mentalement.

Le nouvel homme de la pirogue de Tottenham est aussi exigeant que n’importe qui dans le football mondial en ce moment.

Il a été suggéré par l’Athletic que certains aliments, l’utilisation de beurre et d’huile, ont été interdits ou réduits par le vainqueur du titre de Serie A.

Marcotti a défendu cette idée et a partagé les sentiments mitigés de certains managers sur ce sujet.

« Tout ce truc sur l’interdiction du ketchup ou quoi que ce soit d’autre », a déclaré Marcotti. « Il y a tout un cycle.

« Si vous avez vécu en Angleterre aussi longtemps que moi, alors vous le voyez. Arsène Wenger a fait la même chose à Arsenal, ils commencent à gagner.

« D’autres managers ont ensuite essayé de le copier et ensuite ils se sont dit: » oh, mais les joueurs sont tristes « . Ou pire, ce qu’ils font, c’est qu’ils n’ont pas de ketchup ou de mayonnaise sur le terrain d’entraînement, mais ensuite ils partent et obtiennent un grand donner kebab au retour de l’entraînement.

« Ensuite, vous avez d’autres managers comme Roy Hodgson qui disent » eh bien, nous voulons que les joueurs soient heureux, alors laissez-les prendre un peu de ketchup et de mayo avec modération « . »

Eh bien, c’est assez clair, c’est soit la voie de Conte, soit la voie rapide et il vous expulsera si vous ne respectez pas ses règles.

Il a prouvé à plus d’une occasion que ses manières strictes et son style trop exigeant fonctionnent un régal.

Il suffit de demander aux fans de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter, car il a aidé à délivrer un titre de champion à chacun d’entre eux.

S’il fait de même dans le nord de Londres, ils construiront probablement une statue de lui à l’extérieur de Hotspur Way.

