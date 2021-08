Un journaliste lance le script de la Maison Blanche sur la libération des migrants positifs au COVID hors de l’eau – RedState ⋆ .

Alors que la crise frontalière s’aggrave et que les inquiétudes concernant le nombre croissant de cas de migrants COVID résultant en partie de la variante Delta grandissent, la Maison Blanche Biden continue de prétendre qu’elle maîtrisait les deux situations.

Le président Biden et l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki l’ont dit ces derniers jours, Psaki déclarant aux journalistes lundi qu’« il n’y a eu aucun changement dans le titre 42, donc les familles et les adultes célibataires sont expulsés, si possible, lorsqu’ils sont appréhendés à la frontière sud. ” et Biden a livré une ligne similaire mardi sur la façon dont “nous n’avons pas retiré l’ordre qui est parfois critique – critiqué en disant que les personnes non vaccinées devraient traverser la frontière”.

Afin d’endiguer d’éventuelles épidémies de COVID, le titre 42, qui a été mis en œuvre pour la première fois sous l’administration Trump et qui a récemment été prolongé par le CDC, donne aux douanes américaines et à la protection des frontières le pouvoir d’expulser les migrants entrés illégalement dans le pays, à l’exception des non accompagnés. enfants.

Le problème ici est qu’il suffit d’une seule personne pour provoquer un événement de grande envergure, et dans le cas de la vague d’immigrants illégaux traversant la frontière en nombre record, des milliers de migrants positifs au COVID auraient été libérés rien qu’à McAllen au cours de la dernière plusieurs mois, selon un nouveau reportage réalisé par le journaliste de Fox News, Bill Melguin :

NOUVEAU: La ville de McAllen, TX, affirme que le gouvernement fédéral a libéré plus de 7 000 migrants positifs au COVID dans leur ville depuis février, dont plus de 1 500 nouveaux migrants infectés au cours de la * semaine dernière seulement *. Un état local de catastrophe à McAllen a été déclaré. @Fox News – Bill Melugin (@BillFOXLA) 4 août 2021

Lundi, nous avons regardé la patrouille frontalière déposer des bus chargés de migrants dans le centre-ville de McAllen toute la journée. Toutes les 30 minutes. Des centaines lâchés devant nous. https://t.co/G4ENHuX7sJ – Bill Melugin (@BillFOXLA) 4 août 2021

Les migrants commencent à arriver dans les tentes d’hébergement d’urgence que la ville de McAllen a construites pendant la nuit. La ville dit que le gouvernement fédéral a libéré un nombre «alarmant» de migrants dans leur ville, non testés pour COVID, et en laissant des centaines bloqués dans les rues. @FoxNews pic.twitter.com/OrL1FQxPLf – Bill Melugin (@BillFOXLA) 4 août 2021

Voici comment les tests sont effectués et le nombre de migrants positifs au COVID est déterminé :

Un fournisseur tiers (American Medical Response) les teste une fois qu’ils sont déposés à McAllen. – Bill Melugin (@BillFOXLA) 4 août 2021

Cela s’ajoute au rapport explosif de lundi du DC Examiner qui a cité un responsable du CBP disant que tous les migrants n’avaient pas été testés avant d’être autorisés à entrer aux États-Unis, et un porte-parole du National Border Patrol Council qui a déclaré que “la majorité des personnes dans la patrouille frontalière la garde ne sont pas testés.

Une chose à considérer ici est la possibilité très réelle que le nombre croissant de cas de virus de Wuhan au Texas pour lesquels Biden a blâmé le gouverneur Greg Abbott puisse provenir en grande partie de la libération de ces migrants COVID-positifs dans l’État. Si c’est vrai, le blâme est plus sur Biden que sur quiconque.

C’est quelque chose à garder à l’esprit la prochaine fois que cette Maison Blanche essaiera d’utiliser Abbott et le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme garçons à fouetter pour les politiques ratées de Biden.

