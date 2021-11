Un journaliste partage des détails déchirants sur le terrain pendant la tragédie de Travis Scott Show

Un journaliste qui a assisté au festival Astroworld à Houston vendredi soir a déclaré que c’était la première fois que « l’énergie était coupée » lors d’une performance du rappeur Travis Scott, qui a organisé l’événement avec Live Nation. Il y a eu une bousculade massive vers la fin du spectacle à NRG Park, entraînant la mort d’au moins huit personnes. Plus de 300 personnes ont été blessées. Le chef du service d’incendie de Houston, Samuel Pena, l’a décrit comme un incident de « massifs blessés » lors d’une conférence de presse en fin de soirée.

Mark Eilbert, qui a écrit un récapitulatif du concert pour HipHopDX, a déclaré que la sécurité de Billboard et les forces de l’ordre avaient « les choses sous contrôle » dès le début. Lorsque plus de personnes ont commencé à se présenter, cela est devenu plus difficile pour les autorités, a-t-il noté. Au moment où le concert était en cours, il n’y avait « qu’un nombre énorme de personnes », a-t-il déclaré. Pena a estimé qu’il y avait environ 50 000 personnes au concert, et les problèmes ont commencé vers 21 heures lorsque les gens ont commencé à se rapprocher de la scène. « Les gens ont commencé à tomber et à perdre connaissance, ce qui a créé une panique supplémentaire », a expliqué Pena.

Certaines personnes sans groupes VIP essayaient d’entrer dans une zone VIP, a déclaré Eilbert à Billboard. « J’ai pensé qu’ils avaient dû le perdre ou l’enlever, puis ils ont pensé qu’ils avaient peut-être cassé la porte pour entrer. L’énergie était bizarre; beaucoup de gens là-bas avaient l’air mal à l’aise », a déclaré Eilbert. « Sentiment étrange dans l’air. » Une fois qu’il est entré lui-même dans la zone VIP, il a vu plusieurs personnes courir, franchir la clôture qui bloquait la zone VIP.

Le spectacle de Scott a bien commencé, mais environ quatre ou cinq chansons, Eilbert a remarqué une fille « qui est sortie devant moi en pleurant, elle a dit qu’elle ne pouvait pas respirer, qu’elle avait l’impression que ses côtes se cassaient, et un groupe de personnes essayaient de l’aider, de la calmer », a-t-il déclaré à Billboard. Pendant le spectacle, Scott a essayé de calmer la foule, mais il pense que le rappeur n’était pas tout à fait au courant de ce qui se passait. Drake a ensuite fait son apparition surprise et « tout le monde est devenu fou », a déclaré Eilbert.

« Après être rentré à la maison, j’ai commencé à regarder les vidéos et à relier les points avec ce que j’avais vu. J’ai vu Travis jouer plusieurs fois », a déclaré Eilbert à Billboard. « Il a toujours eu des spectacles fous. Mais c’était la première fois que l’énergie était coupée. »

Eilbert a également tweeté sur ses expériences samedi, poussant pour une chance sur la façon dont les festivals sont organisés. « Il faut une refonte massive de la façon dont les festivals sont organisés et du degré de sécurité et d’application de la loi nécessaires. Beaucoup de gens là-bas n’avaient pas de laissez-passer pour entrer », a-t-il tweeté, ajoutant que la plupart des 50 000 les personnes qui y ont assisté n’auraient pas dû être là. « Autant j’admire Travis Scott et la merveilleuse musique qu’il nous a donnée au fil des ans, il ne peut pas revenir à cette époque de rage. Il est temps de laisser ça de côté », a écrit Eilbert dans un autre tweet.

Lors d’une conférence de presse dans la nuit, Pena a déclaré que 17 personnes avaient été emmenées dans des hôpitaux, dont 11 en arrêt cardiaque. La plupart des autres personnes blessées ont été soignées à NRG Park, où un hôpital de campagne a été installé, rapporte le Houston Chronicle. Il n’est pas clair si les huit personnes décédées faisaient partie des personnes transportées à l’hôpital. Astroworld était un événement de deux jours cette année, mais les représentations de samedi ont été annulées. Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a mis en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives sur la cause de la bousculade, notant que le département enquêtera et « le découvrira parce que ce n’est pas juste pour les producteurs, pour toute autre personne impliquée, jusqu’à ce que nous déterminions ce qui s’est passé, ce qui a causé la montée subite . »

« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir », a déclaré Scott dans un communiqué. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et Soutenez les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. »

Les responsables de Houston ont ouvert une hotline pour que les gens appellent pour retrouver leurs proches au 311 ou au 713-837-0311. Un centre de réunification a également été ouvert au 8686 Kirby Dr, Houston, Texas 77054.