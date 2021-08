Un journaliste partage la mise à jour de Joe Willock au milieu de l’offre «améliorée» de Newcastle

James Williamson – AMA/.

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, le journaliste Ian McGarry a partagé une mise à jour sur l’avenir de Joe Willock à Arsenal au milieu des liens continus avec Newcastle United.

Ce n’est un secret pour personne que Newcastle veut ramener le milieu de terrain à St James ‘Park après un sort aussi fantastique avec les Magpies vers la fin de la saison dernière.

Cependant, Arsenal n’a apparemment aucune intention de laisser Willock retourner à Newcastle.

Joueur le plus important de CHAQUE équipe de Premier League

BridTV

3813

Joueur le plus important de CHAQUE équipe de Premier League

835115

835115

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit?

McGarry a fait le point sur l’intérêt de Willock et Newcastle.

“Non, mes informations sont que Newcastle a fait une offre améliorée en termes de frais de prêt pour reprendre Joe Willock pour la saison, mais Arsenal a décliné cette offre et, ce faisant, a informé le joueur et son agent qu’il était chez Mikel Arteta. les plans ayant fait leurs preuves dans cette division avec Newcastle, il me semble qu’ils conserveront Willock sur la base qu’il obtiendra du temps de jeu et qu’ils le développeront aux Emirats plutôt que de le faire faire ailleurs. Je ne dis pas qu’il ne sortira certainement pas en prêt, mais pour le moment, Arteta garde ses options ouvertes », a déclaré McGarry.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Bonne décision

Même si les fans de Newcastle n’aimeront pas l’entendre, Arsenal prend la bonne décision en ce qui concerne Willock.

Le milieu de terrain a prouvé qu’il était prêt à jouer à ce niveau la saison dernière, donc Arsenal le gardera tout à fait logique, et après les départs de Dani Ceballos et Martin Odegaard, il pourrait y avoir une place pour lui au milieu de terrain.

Si Willock peut reproduire sa forme de Newcastle avec Arsenal, les Gunners pourraient connaître une campagne beaucoup plus réussie.

Photo de STU FORSTER/POOL/. via .

Dans d’autres nouvelles, ” Putain c’est froid “: certains fans d’Arsenal repèrent quelque chose de ” totalement irrespectueux ” dans la photo de Ben White