Un journaliste retourne le favori de l’attaquant alors qu’Arsenal est «en pourparlers» pour un coup d’été

Un journaliste de confiance pense qu’Arsenal et non Tottenham sont en avance dans la course pour signer Dusan Vlahovic de la Fiorentina l’été prochain.

Vlahovic, 21 ans, fait chaud au coeur après une superbe campagne 2020-2021. L’international serbe a marqué 21 buts en 37 matches de Serie A et a conservé cette forme dans la saison en cours. L’ancien as du Partizan a déjà trouvé le chemin des filets huit fois en 11 matchs de haut niveau.

Sans surprise, de nombreux grands clubs ont manifesté leur intérêt. Il sera en fin de contrat à l’été 2023.

Et le directeur de la Fiorentina, Joe Barone, a récemment révélé que le jeune avait aucune intention d’écrire de nouveaux termes. Sa décision de ne pas prolonger a alerté le duo du nord de Londres.

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Les Spurs étaient en pole position pour sa signature. Ils étaient également liés l’été mais, avec Harry Kane restant, l’intérêt a diminué.

Manchester City détient une participation dans l’attaquant qui est évalué à environ 68 millions de livres sterling par I Viola. Mais Gianluca Di Marzio est catégorique. Arsenal est en fait le favori du Serbe.

L’Italien suggère que la Fiorentina a déjà eu des discussions avec les Gunners sur un éventuel accord. Mikel Arteta devra renforcer ses rangs offensifs avec Alexandre Lacazette susceptibles de partir fin 2021-2022.

Et le rapport affirme qu’Arsenal est prêt à égaler le prix demandé par le club italien grâce à une mise de fonds initiale plus des ajouts. Pierre-Emerick Aubameyang continue de trouver le net mais ne peut pas continuer indéfiniment.

L’as gabonais aura 33 ans en juin de l’année prochaine et Arteta a besoin d’une option plus jeune. Vlahovic pourrait être l’homme, mais il y a toutes les chances que d’autres clubs entrent en scène au fur et à mesure que la saison avance.

Italiano dénonce les rumeurs de Vlahovic

La Fiorentina a connu un solide début de saison et occupe la septième place du classement. Ils ont 18 points mais sont déjà 13 à la traîne de la paire en fuite Napoli et AC Milan.

Le manager Vincenzo Italiano ne veut pas de distractions supplémentaires pour son équipe. Et il a clairement indiqué que Vlahovic restait pleinement attaché à la cause de la Fiorentina.

« On parle d’un gars qui a marqué huit buts en 11 apparitions même si, lors de certains matchs, on n’a pas été en mesure d’assurer le service correctement », a-t-il déclaré, via Sempremilan.com.

« Je ne lis pas les journaux, j’ai entendu parler d’Arsenal, de Tottenham, de City, de la Juventus et de Milan. Ce ne sont que des rumeurs et pas trop crédibles pour moi, le gars est très concentré et il veut bien faire.

