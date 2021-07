Un journaliste révèle le choc de Man Utd lors du transfert de Varane, comme une “ligne d’arrivée” en vue

in

Manchester United n’a jamais pensé qu’ils seraient en mesure de se rapprocher autant d’un accord pour Raphael Varane, selon un journaliste.

Les Red Devils ont identifié le défenseur central comme l’homme idéal pour former un partenariat à long terme avec le capitaine Harry Maguire. L’international français semblait d’abord douteux de son avenir, mais il se sent désormais pleinement déterminé à partir. En conséquence, United a intensifié sa poursuite de sa signature.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer voudrait s’adapter à Varane dans une nouvelle formation à partir de la saison prochaine.

Selon le journaliste d’Eurosport Dean Jones, cependant, ceux au-dessus de Solskjaer à United n’avaient même jamais vraiment envisagé de le signer – jusqu’au week-end dernier.

“Manchester United peut voir la ligne d’arrivée de cet accord”, a déclaré Jones à The Football Terrace. « Et c’est l’endroit qu’ils ont rêvé d’être ces dernières semaines.

« Honnêtement, ils n’étaient jamais sûrs que cela irait aussi loin. Et j’ai parlé à quelqu’un ce week-end et je pouvais vraiment dire que l’optimisme et l’espoir étaient vraiment là.

“Cette semaine allait toujours être une grosse semaine parce que c’est un moment révélateur pour Madrid de s’impliquer dans cela.

«Et United, évidemment, sait que le joueur est enthousiaste à ce stade. Ils croient enfin que le joueur voulait vraiment venir à United. “Et maintenant, le Real Madrid a été informé que c’était le cas. De toute évidence, maintenant, tout est question de frais.

Des rapports antérieurs ont affirmé que les Red Devils paieront 50 millions de livres sterling à Madrid pour Varane.

Malgré la conclusion de l’accord, United aurait toujours des inquiétudes quant au transfert.

Varane, transfert Man Utd en solde

“United ne veut pas dépasser les 50 millions de livres sterling, donc je suis un peu sceptique quant à ce que cela se fasse dans les prochaines heures car il y a beaucoup de négociations à faire”, a ajouté Jones.

“Mais les choses vont définitivement dans la bonne direction et Varane s’attend à devenir un joueur de United. Et c’est une grande indication de jusqu’où l’accord est allé à ce stade.

“De toute évidence, United craint que cela n’arrive pas. Ils ne sont pas encore terminés. Ce n’est pas une affaire conclue.

« Mais c’est proche. Ça se rapproche. »

Pendant ce temps, le patron de Madrid Carlo Ancelotti aurait un plan pour compenser l’impact du départ de Varane. En effet, Madrid a déjà perdu Sergio Ramos cet été.

