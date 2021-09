Un journaliste révèle pourquoi Nuno pourrait faire face au limogeage de Tottenham après le choc de Villa

in

Daniel Levy devrait mettre fin au court règne de Nuno Espirito Santo à Tottenham, si Aston Villa s’éloigne du nord de Londres avec les trois points dimanche.

Après avoir remporté ses trois premiers matchs de Premier League à la tête du classement, Nuno a supervisé une série de résultats lamentables. En effet, Éperons ont perdu leurs trois derniers matches de championnat sur un score total de neuf buts à un – avec le trio de défaites contre les rivaux londoniens Crystal Palace, Chelsea et Arsenal.

Il y a des rapports venant du club de troubles parmi l’équipe. En effet, des comparaisons ont également été faites avec le sort de son prédécesseur Jose Mourinho.

Et maintenant, le journaliste de Sky Sports, Michael Bridge, a déclaré que Levy était prêt à manier la hache.

Il a déclaré à GiveMeSport qu’une défaite contre Villa pourrait être la goutte d’eau pour Levy, déclarant: “Je parlais à mon collègue Dharmesh Sheth et je viens de dire que je pense qu’il ira s’ils perdent contre Villa et il est allé” tu es fou ‘. Je ne le suis pas parce qu’il n’y a pas que les défaites, ce sont de très mauvaises défaites et elles sont embarrassantes.

« Les statistiques, la possession et tout – ils sont en bas de tout. Comment pouvez-vous être au fond de tout ? Ils sont en dessous de Norwich dans les tirs attendus. C’est terrible.

“Je pense juste que peut-être, connaissant Levy comme nous, il aurait pu penser que c’était un contrat de deux ans, cela coûterait quelques millions mais cela n’a pas fonctionné, j’ai une idée.”

Le limogeage potentiel de Nuno après seulement sept matches de championnat à la barre semble particulièrement dur. Cependant, il est bien connu qu’il était en bas de la liste des candidats à la direction que Levy recherchait pour le poste. À cette fin, ce rapport ne devrait pas vraiment surprendre.

Le style de jeu a été très similaire à celui de Mourinho. Et, à moins d’une amélioration significative des résultats, l’inévitable pourrait être imminent.

Les Spurs affronteront NS Mura en Ligue Europa Conference jeudi soir avant d’accueillir Villa dimanche.

Tottenham, la cible du milieu de terrain d’Arsenal accueille l’intérêt

Pendant ce temps, le père du milieu de terrain du Club de Bruges Hans Vanaken a accueilli l’intérêt des géants du nord de Londres Tottenham et Arsenal pour son fils.

Le joueur de 29 ans est lié à un passage en Premier League depuis plusieurs saisons, s’étant fait un nom avec des performances exceptionnelles pour Bruges ces derniers temps.

Cependant, l’intérêt important pour ses services ne s’est jamais transformé en quelque chose de concret, laissant le joueur dans son pays natal.

Avec son âge commençant à lui nuire, Vanaken est à nouveau lié à un déménagement en Angleterre. Les deux Éperons et le Artilleurs auraient manifesté leur intérêt pour un joueur qui a déjà marqué cinq buts et ajouté deux passes décisives en 10 apparitions cette saison.

Vanaken a terminé les saisons 2018 et 2019 avec le Soulier d’Or. C’est le prix du joueur de l’année de l’élite belge.

Et le père du milieu de terrain espère qu’une autre saison comme celle-ci suscitera plus d’intérêt pour son fils.

Il a déclaré à HLN Sportcast: “Une année de plus avec le Club, peut-être un troisième Soulier d’Or, puis un transfert de haut niveau. Arsenal, Tottenham, laissez ces équipes venir !

« Moi qui lui donne un coup de pouce ? Non. J’ai deux enfants et le plus important est qu’ils soient heureux. Ensuite, le reste vient.

