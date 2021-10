Un journaliste revendique un vestiaire séparé sous le patron de West Brom

Les joueurs de West Brom ont des opinions mitigées sur le style de jeu de Valérien Ismael, selon un rapport.

West Brom occupent actuellement le troisième rang du classement et sont des prétendants infaillibles à la promotion cette saison. Cependant, les fans ont eu des opinions partagées sur le style de jeu pressant d’Ismael. Maintenant, le journaliste Steve Madeley a affirmé que ces opinions étaient partagées dans le vestiaire.

Dans ., il a écrit: «Je n’ai certainement entendu aucune suggestion selon laquelle des joueurs s’agitent ou sont vraiment mécontents, mais, comme dans tout vestiaire, il existe une variété d’opinions. Certains aiment vraiment le football à haute pression parce qu’il convient à leur style, certains l’aiment assez et d’autres ne sont pas des fans.

« Mais les joueurs sont généralement assez heureux tant que les résultats sont bons, ce qu’ils ont été, et dans ce cas, ils prospéreraient tous financièrement en cas de promotion. »

Alors qu’il propulsait Barnsley dans les play-offs la saison dernière, Ismael est devenu célèbre pour son style de jeu unique.

Désormais, l’entraîneur franco-allemand a tenté d’appliquer le même style aux Aubépines.

Alors qu’il est toujours en haut du tableau, West Brom a perdu ses deux derniers matchs à l’extérieur.

Il serait dur de suggérer qu’Ismael a du mal à vivre à West Brom, mais il est clair que les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu.

Antonio Conte est-il le bon successeur potentiel d’Ole Gunnar Solskjaer pour Man Utd?

Vétéran pressé de briller

Robert Snodgrass devrait obtenir plus de temps de jeu, selon l’ancien attaquant Kevin Phillips.

Snodgrass impressionné le week-end alors que son équipe a dépassé Bristol City pour gagner 3-0.

Maintenant, Phillips a affirmé que l’expérience de l’Écossais devrait lui faire gagner plus de minutes sur le terrain.

S’adressant à West Brom News, il a déclaré: « J’aimerais le voir plus. Snoddy a de l’expérience et il s’est démarqué pour moi.

« Je suis probablement un peu surpris qu’il n’ait pas commencé [away at Swansea last week] et peut-être être un peu plus prudent. Cependant, cela peut montrer le style d’Ismael, à la maison et à l’extérieur, ils vont y aller et appuyer, ce que vous devez lui attribuer.

« Snodgrass a cette expérience pour guider les gens autour de lui. »

LIRE LA SUITE: Le changement d’approche d’Ismael de West Brom pour Bristol City rapporte gros