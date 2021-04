Un journaliste va au cinéma après COVID, et c’est peut-être la chose la plus bêta que j’ai jamais vue – RedState ⋆ .

À quel point la panique COVID ridicule et non avérée a-t-elle frappé certaines personnes? Un journaliste de SF Gate a été suffisamment utile pour nous montrer sa propre expérience. Dan Gentile a reçu la mission d’aller regarder Godzilla contre Kong et sa description de la façon dont cela s’est passé est peut-être la chose la plus bêta que j’ai jamais vue. C’est aussi très instructif, comme je vais l’expliquer.

Oui, des gens comme ça existent réellement.

Oh mon Dieu pic.twitter.com/YtP3pZo7VU – Amber Athey (@amber_athey) 4 avril 2021

Je ne connais pas l’âge de Gentile, mais à en juger par sa photo, je suppose qu’il n’a pas plus de 40 ans. Il n’est pas non plus obèse (environ 80% des hospitalisations COVID sont survenues chez des personnes obèses). Cela signifie qu’il est dans une tranche d’âge et de poids qui a une chance extrêmement faible de souffrir de complications réelles du COVID. Cela ne signifie pas que le coronavirus n’est pas dangereux, mais cela signifie que le niveau de danger varie énormément en fonction de l’âge et de l’état de santé. Reconnaître que la réalité devrait permettre aux gens de juger de leurs risques et d’agir en conséquence.

Eh bien, j’ai dit que cela devrait permettre. Au lieu de cela, Gentile a un «masque de vélo», quelque chose qui est complètement inutile et pas du tout soutenu par la science. Des études ont continuellement montré que la propagation du COVID à l’extérieur est minime, voire inexistante, mais elle est particulièrement inexistante lorsque vous êtes assis seul sur un vélo, dans la rue.

Au moins, il admet qu’il est névrosé, donc c’est un progrès, je suppose. Pourtant, si les gens le qualifient de «police COVID», cela signifie qu’il répand son faux évangile aux autres, les réprimandant pour avoir fait des choix rationnels. Cela n’aide personne.

Gentile proclame dans son article qu’il a été surpris d’apprendre que les cinémas ne sont pas des super-épandeurs.

En tant que personne qui suit l’actualité du divertissement pour gagner sa vie, j’ai été surpris de ne pas entendre parler d’événements super-diffuseurs liés aux théâtres, ce qui serait paralysant pour une industrie déjà en panne. Un article récent dans The Atlantic appelle les théâtres une zone grise, citant plusieurs experts qui disent que, comme il y a peu de paroles, les masques et les distances sont efficaces.

C’est fondamentalement le thème de la pandémie pour une grande partie de la gauche – beaucoup de gens faisant beaucoup d’hypothèses qui n’ont pas du tout été testées ou prouvées de manière scientifique. C’est ainsi que vous obtenez des sites extérieurs nécessitant des masques ou des écoles fermées pendant près d’un an à New York malgré des études et des données réelles montrant que la propagation n’est tout simplement pas un problème statistique dans ces situations. Pendant ce temps, les gouvernements des États et locaux ont poussé les gens chez eux via des ordonnances de verrouillage, bien que ce soit l’endroit où la propagation est la plus répandue.

En bref, ce que l’article de Gentile montre, c’est à quel point le message autour du coronavirus a été irrationnel. Nous savons depuis les premiers mois de la pandémie où le virus se propage principalement. Nous disposons de nombreuses données réelles sur les personnes pour lesquelles il s’agit d’une menace sérieuse depuis presque aussi longtemps. Mais parce que la peur se vend et que la panique fournit une couverture aux politiciens, nous n’avons pas agi de manière à mesurer rationnellement les risques et à agir en conséquence.

Ainsi, vous obtenez des gars qui portent des «masques de vélo» et qui paniquent à l’idée d’aller au cinéma alors même que la pandémie est clairement en train de disparaître. Bienvenue en Amérique.