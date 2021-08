Un joyau dans un espace encombré Crypto nouveaux médias

L’industrie de la crypto-monnaie se développe à un rythme rapide. Des centaines de centaines de projets sont lancés quotidiennement, promettant de devenir la prochaine grande nouveauté. Alors que certaines de ces startups s’efforcent d’étendre l’utilité de leurs réseaux, d’autres tentent d’acquérir une certaine visibilité sur un marché aussi encombré.

Il est devenu très facile pour les acteurs du marché de se laisser emporter par des tokens qui, sans valeur intrinsèque, parviennent à augmenter rapidement de prix. Les pompes et les décharges sont devenues la norme, volant par inadvertance la vedette à certains des projets de crypto-monnaie les plus innovants de l’espace. Mais tout comme cela s’est produit lors du marché baissier de 2018, seuls les fondamentalement forts seront capables de résister à n’importe quelle tempête.

L’une de ces crypto-monnaies qui se démarque du lot est CluCoin. En effet, CluCoin est plus qu’une simple crypto-monnaie. C’est une communauté !

Dirigé par le populaire streamer Twitch DNP3, CluCoin a adopté une approche totalement différente jamais vue auparavant dans l’industrie de la crypto-monnaie. La startup du grand livre distribué récompense les détenteurs de jetons et contribue à des œuvres caritatives à chaque transaction au sein de son réseau. En fait, 10 % de chaque transaction sont taxés, 5 % allant au pool de liquidité et 5 % supplémentaires étant redistribués à tous les détenteurs de CLU.

La mission de CluCoin est d’enrichir et de responsabiliser sa communauté dynamique ou, comme l’appelle DNP3, la CLUmmunity, pour les aider à atteindre leurs objectifs et à prospérer.

« Notre objectif est d’améliorer la vie de tous les membres de notre communauté tout en rendant le monde meilleur grâce à des dons de bienfaisance. Nous donnons tout l’argent gagné grâce à nos réflexions sur le portefeuille caritatif à un organisme de bienfaisance choisi par la communauté CluCoin », a déclaré DNP3.

La startup de crypto à vocation communautaire a fait un don de 125 000 $ à l’organisation Save the Children, mais ce n’est pas tout. Il a déposé une demande 501(c)(3) pour une organisation à but non lucratif baptisée CLUnited. La nouvelle initiative serait une entité caritative 100% distincte qui travaillerait avec CluCoin pour fournir des dons déductibles des impôts et soulager les souffrances dans le monde entier.

L’équipe de développeurs, d’universitaires et d’experts de l’industrie s’appuyant sur la thèse CLU se consacre également à la création d’espaces en ligne permettant aux membres de socialiser, de créer des mondes virtuels et de jouer à des jeux gratuits ensemble tout en gagnant des prix. CLU a mis en place un système de jeu pour gagner qui abaisse les barrières d’accès pour les membres de CLUmmunity. Tout détenteur de jeton peut rejoindre et gagner des crypto-monnaies et des NFT tout en jouant à certains des jeux de blockchain les plus populaires.

Plus récemment, CluCoin a investi dans le populaire jeu NFT Axie Infinity pour lancer un programme de bourses. L’idée derrière les bourses CLU est de permettre à ceux qui ont moins de ressources de participer et de gagner des jeux en ligne où ils ne pourraient généralement pas le faire. Le programme de bourses CluCoin Axie Infinity a distribué plus de 100 bourses à ce jour, permettant aux joueurs de gagner un revenu supplémentaire tout en leur fournissant l’aide et les conseils dont ils ont besoin pour réussir.

Alors que la CLUmmunity se renforce grâce au modèle d’incitation axé sur la communauté de CluCoin, l’équipe derrière ce projet a consacré d’innombrables heures de travail pour étendre l’utilité de CLU et permettre l’accès à un public plus large. Les amateurs de crypto-monnaie peuvent désormais acheter CLU directement sur le site Web du projet en utilisant la fonctionnalité « Swap ». De plus, CluCoin a mis en place le premier système Quest NFT au monde, où les utilisateurs peuvent effectuer des tâches pour gagner des récompenses exclusives et des NFT gratuitement !

Le protocole de liquidité hyper-déflationniste et auto-générant avec une agriculture statique intelligente a déjà pris pied sur le marché des crypto-monnaies malgré son lancement début mai. Avec plus de 70 000 détenteurs de CLU dans le monde, CluCoin est l’un des joyaux les plus précieux nés en 2021 avec un potentiel illimité.