Un juge américain décide que Nickelback devrait faire l’objet d’une action en justice pour violation du droit d’auteur

Un juge américain a décidé que Nickelback devrait faire l’objet d’un procès qui allègue que l’une des plus grandes chansons du groupe contient une violation du droit d’auteur. NME rapporte que Kirk Johnston, un ancien membre d’un groupe appelé Snowblind Revival, a déposé une plainte contre le groupe, devant le tribunal de district américain du Texas. Le groupe a tenté de faire classer l’affaire, déposant une demande de licenciement en octobre 2020.

Le procès allègue que la chanson “Rockstar” de Nickelback en 2005 contient “une quantité substantielle de la musique” d’une chanson que Johnston a écrite pour son groupe, intitulée “Rock Star”. Il déclare que le groupe a fait un enregistrement principal de leur chanson et l’a envoyé à différents labels, dont Universal Music Group – qui possède Roadrunner Records, le label du groupe à l’époque – et Warner Music Group, qui possède l’éditeur Warner Chappell. Johnston prétend également avoir eu une réunion en personne avec un employé d’Universal, lorsque son groupe a fourni leur démo. Notamment, Roadrunner, Warner Chappell et le promoteur de tournée Live Nation sont également répertoriés comme défendeurs dans la poursuite.

Le procès a été déposé par un musicien du Texas, qui allègue que Nickelback a arraché leur chanson de 2001 “Rock Star”https://t.co/qRo2RoONtB – NME (@NME) 17 août 2021

Quatre ans après que Snowblind Revival a envoyé sa démo, Nickelback a sorti son cinquième album studio, All The Right Reasons, qui comprenait “Rockstar”. Johnston allègue que le « tempo, la forme de la chanson, la structure mélodique, les structures harmoniques et les thèmes lyriques » de la chanson de Nickelback sont tous similaires à celui qu’il a écrit. Johnston affirme qu’il pense que Nickelback a eu accès à la chanson de son groupe parce que Snowblind Revival l’a donnée aux représentants d’Universal et de Warner.

En réponse au procès, les défendeurs ont déclaré que « fondamentalement, les œuvres en cause ne sont pas substantiellement similaires à un observateur ordinaire ». Dans sa recommandation, la juge d’instance Susan Hightower a déclaré qu’elle pensait que les allégations de Johnston s’étendaient “au-dessus du niveau spéculatif, ce qui est tout ce qui est requis au stade de la plaidoirie”. Elle estime également que Johnston a “suffisamment allégué une similitude substantielle avec” la chanson de Nickelback “Rockstar”.

Hightower a écouté les deux chansons et a constaté qu’« il est possible pour un juré raisonnable de déterminer que les œuvres partagent des éléments protégeables ». Cependant, il n’a pas encore été déterminé si Johnston peut prouver, dans une mesure nécessaire, s’il existe des similitudes « frappantes » entre sa chanson et celle de Nickelback. Bien que Hightower ait peut-être recommandé que la requête de Nickelback pour rejeter l’action en justice de Johnston soit rejetée, elle a également recommandé que Live Nation soit rejeté comme l’un des défendeurs, étant donné que la plainte de Johnston « ne contient aucune allégation factuelle qui permettrait de déduire raisonnablement que Live Nation était au courant de et a matériellement contribué à l’activité de contrefaçon.”