Un juge arrête 28 divorces copier-coller avec une formulation « identique »

Les demandes de divorce soumises par iDivorces ont été rejetées pour un libellé identique (Photo : ./iStockphoto)

Des dizaines de maris et femmes en guerre ont vu leurs demandes de divorcer rejetées par un juge de premier plan pour des raisons «absolument identiques».

Une société spécialisée dans le divorce en ligne, qui représentait 28 couples malheureux, a copié et collé le libellé de tous les mariages défaillants, ce qui a éveillé les soupçons d’un tribunal de la famille.

Le directeur d’iDivorces s’est maintenant «excusé abondamment» pour le fiasco, qui a vu les affaires renvoyées devant la Haute Cour.

Dans chaque cas, les mêmes 145 mots ont été utilisés pour expliquer que chacun des époux requérants a prétendu avoir été ignoré « environ deux jours par semaine », rendant le mariage impossible à poursuivre.

Mais le juge de la Haute Cour, le juge Moor, a estimé qu’il était « tout à fait impossible pour chacun des 28 répondants de se comporter exactement de la même manière que les 27 autres ».

Les enquêtes ont révélé que chacune des requêtes en divorce avait été «rédigée et déposée au nom des 28 requérants par iDivorces».

Chacune des pétitions a maintenant été rejetée par le juge.

Le tribunal de la famille de Bury St Edmunds a repéré les similitudes et l’affaire a été renvoyée devant la Haute Cour (Photo : Google Maps)

Dans une décision de la Haute Cour, il a déclaré que l’époque des « divorces sans faute » n’était pas encore arrivée et que les couples devaient encore faire valoir de véritables raisons pour justifier le divorce.

iDivorces a déclaré qu’un libellé standard avait été envoyé à chaque pétitionnaire, avec une demande de modification, mais aucun n’avait été le cas, et que des divorces avaient été demandés sur la base d’allégations identiques.

Les allégations se lisaient comme suit : « Pendant environ un an avant la séparation, le défendeur devenait de mauvaise humeur sans justification et argumentatif envers le requérant.

iDivorces a déclaré qu’un libellé standard avait été envoyé à chaque pétitionnaire, avec une demande de modifications à apporter (Photo: iDivorces)

«Il / elle se comporterait de cette manière au moins deux jours par semaine, ce qui provoquerait beaucoup de tensions au sein du foyer, rendant ainsi la vie du pétitionnaire très inconfortable.

«Au cours de la même période, le défendeur ignorait également souvent le requérant et refusait de communiquer avec lui.

«Il / elle se comporterait également de cette manière environ deux jours par semaine, ce qui provoquerait également beaucoup de tensions au sein du foyer et rendrait la vie du pétitionnaire très difficile.

«L’intimé n’a montré aucun intérêt à mener la vie d’une femme/d’un homme marié pendant environ un an avant la séparation.

« Par exemple, il/elle sortirait seul en société et exclurait fondamentalement le pétitionnaire de sa vie, le faisant ainsi se sentir très déprimé. »

Lorsqu’elles ont été présentées au tribunal de la famille de Bury St Edmunds, les similitudes ont été notées et l’affaire a été renvoyée à la Haute Cour.

En rendant son jugement, le juge Moor a déclaré: « Je précise que ces détails sont exactement le genre de détails que je m’attendrais à voir dans une demande de divorce et que je n’aurais pas cillé.

« Si cela s’avérait vrai, je suis convaincu qu’ils seraient suffisants pour fonder un jugement de divorce sur la base de la loi telle qu’elle est actuellement.

La loi devrait changer en avril prochain pour introduire des « divorces sans faute » (Photo : ./iStockphoto)

«Cependant, il est tout à fait impossible que les 28 répondants se soient comportés exactement de cette manière. Je regrette de devoir conclure que, par conséquent, ces pétitions sont inappropriées.

« Comme toutes ces données sont absolument identiques et ne peuvent donc pas toutes être vraies dans chacun des 28 cas.

«Si je devais donner un exemple, ce serait pour dire qu’il serait incroyable que les 28 répondants ignorent les 28 pétitionnaires et refusent de communiquer avec eux environ deux jours par semaine.

«Il s’ensuit que je n’ai pas d’autre choix que de rejeter l’ensemble de ces 28 demandes de divorce. Les pétitionnaires devront simplement recommencer.

Il a déclaré qu’un directeur d’iDivorces s’était «excusé abondamment» pour ce qui s’était passé et que l’affaire ne serait pas renvoyée au directeur des poursuites pénales.

Bien que la loi doive changer en avril prochain pour introduire des « divorces sans faute » en vertu de la loi de 2020 sur le divorce, la dissolution et la séparation, les époux doivent actuellement prouver que leur mariage est irrémédiablement rompu pour fonder un divorce.

Le juge Moor a déclaré qu’il avait rendu son jugement afin de « s’assurer que personne d’autre ne décide de faire exactement la même chose que dans ce cas particulier ».

