Un juge arrête net l’un des paris les plus innovants (et controversés) de Mercadona | Industrie

Mercadona subit un grave revers en empêchant la justice d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour détecter deux voleurs condamnés.

Le système controversé de reconnaissance faciale que Mercadona utilise dans un test pilote depuis quelques mois dans différents établissements ne se poursuivra pas. Et c’est que la justice a rejeté ce système de reconnaissance faciale que la chaîne de magasins entendait utiliser pour détecter si certaines personnes ayant une injonction en vigueur pénétraient dans l’un de ses établissements.

Propre Tribunal provincial de Barcelone C’est celle qui a statué sur un cas particulier refusant à l’entreprise l’autorisation d’utiliser ce système de reconnaissance faciale afin de savoir si deux personnes condamnées pour vol, qui disposaient d’une injonction d’éloignement sur un centre précis, ont accepté un établissement quelconque de la chaîne.

L’ordonnance à laquelle eldiario.es a accédé, on peut lire que le tribunal provincial de Barcelone a déterminé que ces mesures ne “protégeaient pas l’intérêt public”, “mais plutôt les intérêts privés ou particuliers de l’entreprise en question” .

De même, ils commentent que le système proposé par Mercadona « viole les garanties adéquates pour protéger les droits et libertés des intéressés, non seulement ceux qui ont été punis et dont l’interdiction d’accès leur incombe, mais aussi le reste de la personnes auxquelles ils accèdent au supermarché susmentionné. “Pour le tribunal, il y a une violation de la vie privée avec cette technologie.

C’est un sérieux revers pour Mercadona, qu’il ne pourra pas mettre en œuvre ce nouveau système de reconnaissance faciale et qu’il suscite déjà la polémique depuis son annonce il y a quelques années. Cependant, de Mercadona ils glissent que le projet a commencé dans les tests et qui ne fonctionne actuellement dans aucun des supermarchés car le test s’est terminé magasin par magasin.

En fait, Mercadona tient à préciser qu’ils dissocient cette décision de justice du fait qu’ils n’utilisent plus cette technologie, ajoutant que “plus de 40 tribunaux ont autorisé l’installation du système dans les magasins où les tests ont été effectués .”

La Agence espagnole pour la protection des données Il a déjà cette technologie Mercadona en ligne de mire, et pourtant ils ont ouvert une enquête d’office qui est actuellement en cours sans résolution.

Plus précisément, Mercadona voulait utiliser ce système de reconnaissance faciale en raison d’un problème survenu en janvier 2018 où deux personnes ont été reconnues coupables de vol avec violence, et parmi leurs sanctions, elles ont été interdites d’accès à un magasin Mercadona spécifique, ainsi qu’un an de prison.

Apparemment, la chaîne de magasins, un an plus tard, a demandé que l’on autorise “l’utilisation de moyens électroniques, consistant en la détection d’entrée [de los dos condenados] aux établissements », à travers un système automatique qui détecterait l’arrivée des condamnés avec un « circuit fermé d’enregistrement vidéo ».