Un juge autorise les détenteurs de XRP à devenir amicus curiae dans l’affaire SEC

Le juge a cependant rejeté une demande visant à avoir des détenteurs de XRP comme défendeurs

Un juge dans l’affaire Ripple contre SEC a autorisé six détenteurs de XRP à participer au procès avec le statut d’amicus.

Lundi, la juge de district américaine Analisa Torres a déclaré que six détenteurs individuels de XRP peuvent être inclus dans l’affaire en tant qu'”amicus curiae”, leur permettant essentiellement d’offrir leur opinion, leur expertise et leur point de vue sur l’affaire.

« Le tribunal conclut que le statut d’amici établit un juste équilibre entre permettre aux requérants de faire valoir leur intérêt dans cette affaire et permettre aux parties de garder le contrôle du litige », a écrit le juge.

Le groupe de six détenteurs de jetons va maintenant donner leur avis sur l’affaire, dans laquelle le régulateur américain des valeurs mobilières a accusé Ripple Labs et deux de ses hauts dirigeants d’avoir illégalement mené une vente de jetons de 1,3 milliard de dollars.

Un avocat représentant les détenteurs de XRP a déclaré que la « liste [of six] n’est pas public », et que le nom et les coordonnées de la personne ne seront divulgués que si la partie concernée y consent.

Le juge rejette la demande des détenteurs de XRP d’être défendeurs

La décision du juge intervient plusieurs mois après que les détenteurs de XRP ont déposé une requête visant à être enjoints dans l’affaire. La requête en intervention déposée en mars soulignait que l’action de la SEC contre Ripple touchait également aux intérêts des investisseurs de la crypto-monnaie, ce qui signifie qu’ils devaient également être inclus en tant que défendeurs.

Dans leur argumentation, les détenteurs de XRP avaient déclaré que l’accusation de la SEC contre Ripple avait eu un impact sur la valeur de XRP sur le marché. Cela s’est produit alors que plusieurs bourses et plates-formes de crypto-monnaie ont interrompu la négociation du jeton après le dépôt de la plainte en décembre.

Alors que le juge a autorisé l’inclusion des détenteurs de jetons en tant qu’« amicus curiae », elle a rejeté leur demande de devenir défendeurs.

Selon le juge Torres, faire comparaître des détenteurs de XRP en tant que défendeurs forcerait la SEC à ouvrir un dossier contre eux. Cela affecterait également la progression de l’affaire, la retardant probablement encore plus au détriment des investisseurs Ripple et XRP dont la volonté est de voir l’affaire se conclure dans les plus brefs délais.

Le prix du XRP a gagné plus de 14% au cours de la semaine dernière pour s’échanger actuellement autour de 1,05 $.