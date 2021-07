Un juge bloque la loi sur les panneaux de salle de bain transgenres du Tennessee ⋆ 10z viral

Le prince George, sept ans, a assisté à la finale de l’Euro 2020 à Wembley aux côtés de ses parents, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Le jeune royal était ravi lorsque l’Angleterre a marqué le premier but à la deuxième minute seulement. Mais plus tard, l’héritier du trône a semblé très tendu […] More