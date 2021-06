Un juge dans le procès de Florida Cruise Line rappelle au CDC que ce n’est pas le Congrès ⋆ 10z viral

in

Vendredi, un juge fédéral de Tampa a repoussé la prise de pouvoir COVID-panique des Centers for Disease Control and Prevention, accédant à la demande de l’État de Floride d’une injonction préliminaire contre l’agence dans un procès contestant le mandat du CDC selon lequel les compagnies de croisière exigent que les passagers soient vaccinés .

“Jamais le CDC n’a mis en œuvre des mesures aussi étendues, invalidantes et exclusives que celles examinées dans cette action”, a écrit le juge Steven Merryday. Le CDC a tenté de forcer les croisiéristes à présenter une preuve de vaccination pour au moins 95% des passagers. Le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui a émis un décret et plus tard signé une loi interdisant l’utilisation de « passeports vaccins » en Floride, a engagé le procès en réponse à la portée excessive du CDC.

“Ont été [suing the CDC] parce que cela a évidemment nui à notre état », a déclaré DeSantis. « Mais c’est un problème plus vaste que les croisières. Vous ne pouvez pas avoir une bureaucratie – qui n’a pas l’autorité légale pour le faire – réclamer une urgence et fermer le commerce. »

Dans la décision de vendredi, Merryday a ordonné que les exigences du CDC « persisteraient en tant que « considération, « recommandation » ou « ligne directrice » non contraignante » à partir du 18 juillet. À ce stade, les navires de croisière pourraient naviguer sans être obligés de respecter les exigences du CDC. instructions. Merryday a ajouté que le CDC pourrait proposer de nouvelles instructions plus étroites qui relevaient de l’autorité du CDC d’ici le 2 juillet.

Il a conclu que la Floride est « hautement susceptible » de gagner son argument juridique selon lequel les ordonnances de navigation conditionnelles du CDC «dépassent l’autorité [Congress] délégué » par 42 US Code § 264, la loi permettant au CDC d’émettre des règlements pour prévenir les maladies. Si de telles restrictions radicales relèvent de l’autorité de cette loi, a poursuivi Merryday, alors la loi elle-même “constitue probablement une délégation inconstitutionnelle de pouvoir législatif au CDC”. En d’autres termes, le CDC n’est pas le Congrès et ne devrait pas agir comme lui.

“Le CDC s’est trompé depuis le début, et ils le savaient”, a déclaré DeSantis en réponse à la décision. “Le CDC et l’administration Biden ont concocté un plan pour couler l’industrie des croisières, se cachant derrière des retards bureaucratiques et des poursuites.” L’ordonnance du tribunal, a-t-il ajouté, était une victoire “pour chaque État qui veut préserver ses droits face à une portée fédérale sans précédent”.

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.

Lien source