Un juge de district américain fait droit à des requêtes pour rejeter les réclamations de RICO contre Tether

La juge de district Katherine Polk Failla, qui préside le recours collectif contre Tether et sa société sœur Bitfinex, a fait droit aux requêtes en rejet de la plupart des demandes dans l’affaire. Un rapport a révélé cette nouvelle le 29 septembre, notant que Tether et IFinex, la société mère de Bitfinex, avaient déjà déposé des requêtes pour rejeter les allégations de manipulation du marché de la cryptographie. Apparemment, le juge Failla a accordé des requêtes pour rejeter cinq demandes complètes et une partie d’un autre moyen.

Selon le rapport, la juge Failla a également rejeté six autres réclamations et a déclaré qu’elle ne permettrait pas aux investisseurs de faire des allégations contre Tether et Bitfinex en vertu de la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO). Il a également nié toute allégation liée au crime organisé ou à l’utilisation des bénéfices du crime organisé à des fins d’investissement. De plus, le juge Failla a noté que les investisseurs dans Tether et Bitfinex ne pouvaient pas indûment revendiquer le monopole des sociétés sur le marché des pièces stables.

Commentant le dernier développement de l’affaire, Tether a publié un article de blog, disant :

Nous remercions la juge Failla pour son avis méticuleux, qui a révélé de nombreuses lacunes dans les demandes des plaignants.

Tether dit que l’affaire contre lui n’est pas fondée

L’émetteur de pièces de monnaie stable a ajouté que le dossier des plaignants est maintenant en ruine, car la Cour a soulevé des questions importantes sur les réclamations restantes. Selon Tether, ces développements seront finalement fatals au cas des plaignants. Tether a ajouté que le juge Failla a déjà rejeté la moitié des plaintes des plaignants, ce qui signifie que l’ensemble du procès est voué à l’échec. Confiant qu’il gagnera l’affaire, Tether a déclaré que la tournure des événements n’était pas surprenante car les réclamations des plaignants étaient sans fondement.

Le message a en outre noté que Tether et Bitfinex espèrent plaider cette affaire, ajoutant que le litige exposerait le procès comme une tentative de saisie d’argent maladroite. Selon Tether, cette affaire est basée sur des allégations non fondées, endommageant imprudemment l’ensemble de l’écosystème crypto.

Cette affaire a commencé en octobre 2019 lorsque les plaignants ont affirmé qu’IFinex avait manipulé le marché de la cryptographie en émettant un Tether non soutenu (USDT / USD). À l’époque, les plaignants ont fait valoir que l’organisation cherchait à montrer le marché et que la demande de crypto était énorme. Ils ont ajouté qu’IFinex cherchait à gonfler les prix de la crypto et à maintenir une bulle sur le marché de la crypto.

Avant cela, Tether et Bitfinex ont conclu un accord avec le bureau du procureur général de New York (NYAG) en février de cette année après avoir accepté une mauvaise gestion des fonds de réserve de l’USDT. Le règlement impliquait que les entreprises payaient 18,50 millions de dollars (13,74 millions de livres sterling) de dommages et intérêts. En plus de cela, NYAG a demandé aux entreprises de soumettre des rapports trimestriels sur leurs réserves en plus d’arrêter le commerce avec les résidents de New York.

Le juge de district américain accorde des requêtes pour rejeter les réclamations de RICO contre Tether est apparu en premier sur Invezz.