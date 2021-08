Un juge de Floride rejette l’interdiction de DeSantis sur les mandats de masque dans les écoles

Vendredi, un juge de Floride s’est prononcé contre l’interdiction par le gouverneur Ron DeSantis des mandats de masque scolaire, affirmant que le gouverneur républicain avait outrepassé son autorité.

Le juge du circuit du comté de Leon, John Cooper, a qualifié le décret exécutif de DeSantis d’inconstitutionnel et a déclaré que le gouverneur ne pouvait pas l’appliquer – une victoire pour un groupe de parents qui ont intenté une action en justice.

Le décret du gouverneur a permis aux parents de décider s’ils veulent que leurs enfants portent des masques à l’école plutôt que de laisser les districts scolaires locaux prendre la décision.

Cooper a déclaré que l’ordre de DeSantis “est sans autorité légale”.

Les conseils scolaires de 10 districts avaient voté pour défier l’ordre, choisissant d’exiger des masques à cause du coronavirus, et ils risquaient peut-être de voir leurs salaires retenus. L’administration Biden avait promis des fonds fédéraux pour tout district qui perdrait de l’argent pour avoir exigé des masques.

Cooper a déclaré que les actions du gouvernement nécessaires pour protéger la santé publique sont exemptées d’une nouvelle loi de Floride, la “Déclaration des droits des parents”, qui, selon DeSantis et d’autres, donnait aux parents l’autorité finale.

LES DISTRICTS SCOLAIRES DE LA FLORIDE DÉFIENT DESANTIS AVEC DES MANDATS DE MASQUE POUR LA PLUPART DES ÉLÈVES

Il a déclaré que la décision d’un district scolaire d’exiger le masquage des élèves pour empêcher la propagation du virus relevait de cette exemption.

Des élèves sont assis dans un cours d’algèbre à l’école secondaire Barbara Coleman le premier jour d’école à Miami Lakes, en Floride, le 23 août 2021. (Associated Press)

La loi “n’interdit pas du tout les mandats de masque”, a déclaré Cooper lors d’une audience de deux heures qui a été menée en ligne en raison de la résurgence de la pandémie. “Cela n’exige pas du tout qu’un mandat de masque comprenne une exclusion parentale.”

Cooper a également émis une injonction contre le conseil d’État de l’éducation en raison de son application de l’ordonnance, selon FOX 13 de Tampa.

Il a ajouté que la loi ne permet pas à l’État de pénaliser les commissions scolaires pour leur mépris, affirmant qu’elles méritent une procédure régulière.

“Les droits des parents sont très importants, mais ils ne sont pas sans limites raisonnables”, a déclaré Cooper, selon FOX 13.

Appel prévu

Le bureau du gouverneur a déclaré que l’État prévoyait de faire appel de la décision.

“Il n’est pas surprenant que le juge Cooper se prononce contre les droits des parents et leur capacité à prendre les meilleures décisions éducatives et médicales pour leur famille, mais se prononce plutôt en faveur des politiciens élus”, a déclaré la porte-parole Taryn Fenske dans un communiqué. “Cette décision a été rendue avec des justifications incohérentes, non fondées sur la science et les faits – franchement pas même de loin axée sur les mérites de l’affaire présentée.”

Amy Nell, qui vit dans la région de Tampa et était l’un des parents à poursuivre, a déclaré que la décision de Cooper l’avait fait se sentir entendue pour la première fois depuis un certain temps.

“Depuis le début de l’année scolaire, c’est un monde bizarro”, a-t-elle déclaré. “On nous dit que la science – ce que nous pensons qu’elle est et tout ce que nous savons sur les virus – n’est peut-être pas vraie.” Son fils est à l’école primaire.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis prend la parole à Pembroke Pines, en Floride, le 18 août 2021. (Associated Press)

Cooper a également noté que deux décisions de la Cour suprême de Floride de 1914 et 1939 ont conclu que les droits individuels sont limités par leur impact sur les droits des autres. Par exemple, a-t-il dit, les adultes ont le droit de boire de l’alcool mais pas de conduire en état d’ébriété, car cela met les autres en danger. Il y a un droit à la liberté d’expression, mais pas de harceler ou de menacer les autres ou de crier “au feu” dans un théâtre bondé, a-t-il déclaré.

Dans la même veine, a-t-il dit, les conseils scolaires peuvent raisonnablement affirmer que les élèves sans masque mettent en danger la santé des autres élèves et des enseignants.

La variante delta a provoqué la résurgence du virus dans l’État au cours de l’été avec des records de nouveaux cas.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.