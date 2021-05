Un juge de Géorgie accorde une motion visant à retirer le scellement et à inspecter les bulletins de vote des absents du comté de Fulton à partir de 2020 ⋆ .

Un juge géorgien s’est prononcé en faveur d’une motion qui permettrait aux votes par correspondance des élections de 2020 dans le comté de Fulton d’être descellés et examinés pour une éventuelle fraude électorale.

Le juge Brian Amero, de la Cour supérieure du comté de Henry en Géorgie, a rendu jeudi une décision sur les votes par correspondance du comté de Fulton. Lors d’une audience lundi, le juge Amero avait indiqué qu’il était enclin à se prononcer en faveur du descellement des bulletins de vote, mais a demandé un plan détaillé pour toute inspection à l’avocat de l’intégrité électorale Garland Favorito, qui a intenté une action. «Nous voulons faire cela de manière à dissiper les rumeurs et la désinformation et à faire la lumière», a déclaré Amero lors de l’audience. «Le diable est dans les détails.»

Cette décision a été saluée par le groupe Greater Georgia, une organisation de mobilisation électorale actuellement présidée par l’ancien sénateur républicain Kelly Loeffler. Dans un communiqué, Loeffler a déclaré que l’organisation soutenait la décision et attend avec impatience les conclusions des résultats de toute inspection qui en découlerait:

La confiance des électeurs dans notre système électoral est le fondement de notre république. Malheureusement, les incohérences dans les bulletins de vote par correspondance du comté de Fulton en novembre 2020 jettent un sérieux doute sur la confiance des électeurs dans nos élections. Une enquête indépendante a même qualifié la gestion des bulletins de vote par correspondance du comté de Fulton de “ mauvaise gestion générale ”.

Bien qu’il soit urgent d’enquêter sur un certain nombre d’autres problèmes bien documentés, nous devons également inspecter les bulletins de vote par correspondance du comté de Fulton pour rassurer les Géorgiens que leurs voix sont entendues et que leurs votes sont comptés. L’intégrité des futures élections est essentielle, et la décision du juge Amero est une étape utile pour restaurer la transparence, la responsabilité et la confiance des électeurs. Nous attendons avec impatience les résultats et leur rôle dans la promotion de la transparence et le rétablissement de la confiance dans nos élections.