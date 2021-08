Un juge de l’Arkansas empêche l’État d’appliquer l’interdiction du mandat des masques .

Vendredi, un juge de l’Arkansas a temporairement empêché l’État d’appliquer son interdiction des mandats de masque après que les législateurs ont laissé l’interdiction en place malgré un nombre croissant de cas de COVID-19 et d’hospitalisations.

Juge de circuit du comté de Pulaski Tim Fox a émis une injonction préliminaire contre la loi que Gov. Asa Hutchinson signé en avril interdisant les exigences de masques par les entités gouvernementales. L’interdiction était contestée par deux poursuites, dont une dans un district scolaire de l’est de l’Arkansas où plus de 900 membres du personnel et étudiants sont en quarantaine en raison d’une épidémie de coronavirus.

Fox a jugé que la loi violait la constitution de l’Arkansas, affirmant qu’elle discriminait entre les élèves des écoles publiques et privées. Il a déclaré que cela enfreint également les pouvoirs d’urgence du gouverneur, ainsi que l’autorité des responsables du comté et de la Cour suprême de l’État.

La loi “ne peut être appliquée sous aucune forme, mode ou forme” dans l’attente d’une nouvelle action en justice, a déclaré Fox.

Dans cette photo d’archive du 29 juillet 2021, le gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson se tient à côté d’un graphique affichant les données d’hospitalisation COVID-19 alors qu’il prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole de l’État à Little Rock, Ark. (AP Photo/Andrew DeMillo)

Fox a publié la décision quelques heures après que les législateurs ont ajourné une session extraordinaire que Hutchinson avait convoquée pour envisager de revenir sur l’interdiction de certaines écoles. Hutchinson avait déclaré que le changement était nécessaire pour protéger les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner alors que les cas de virus et les hospitalisations montent en flèche dans l’État.

Hutchinson a fait face à une forte opposition de ses collègues républicains, qui avaient été inondés d’appels et de messages d’opposants aux masques dans les écoles.

Le gouverneur, qui a déclaré qu’il regrettait d’avoir signé l’interdiction, a déclaré qu’il était d’accord avec la décision de Fox mais n’avait pas l’intention de réimposer le mandat de masque à l’échelle de l’État qu’il avait levé en mars. Il a également critiqué les législateurs qui s’opposaient à l’action, affirmant que beaucoup d’entre eux avaient adopté une “attitude décontractée, sinon cavalière” envers la crise COVID-19 de l’État.

“Ce qui m’inquiète, c’est que beaucoup écoutent simplement les voix les plus fortes et ne se lèvent pas avec compassion, bon sens et action sérieuse”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Procureur général de la République Leslie Rutledge discutait avec le gouverneur et l’Assemblée législative de la décision pour déterminer les prochaines étapes, a déclaré son bureau. Hutchinson, qui a été nommé défendeur dans le procès avec l’État et les dirigeants législatifs, a laissé ouverte la possibilité de demander séparément à la Cour suprême de l’État de confirmer la décision de Fox en cas d’appel.

Il y avait eu de plus en plus d’appels pour lever l’interdiction avant la rentrée scolaire dans tout l’État plus tard ce mois-ci. Le district scolaire de Marion, qui s’est joint aux écoles de Little Rock pour contester l’interdiction, a déclaré vendredi que 949 membres du personnel et étudiants ont dû se mettre en quarantaine depuis le début des cours la semaine dernière en raison d’une épidémie de coronavirus. Le district a déclaré que 54 étudiants et 11 membres du personnel avaient été testés positifs pour COVID-19.

Marion surintendante Glen Fenter a averti les législateurs que l’expérience de son district pourrait être un signe avant-coureur de ce à quoi les autres écoles seront confrontées. Il a déclaré vendredi qu’il consulterait des avocats et commencerait à discuter de la possibilité d’un mandat avec la commission scolaire locale.

“Cela nous donne à nouveau une autre opportunité de protéger potentiellement nos étudiants”, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, prononce le discours sur l’état de l’État à la 93e Assemblée générale le 12 janvier 2021. (Crédit : Arkansas)

Les pédiatres et les responsables de la santé ont déclaré que des masques dans les écoles étaient nécessaires pour protéger les enfants, car la variante delta et le faible taux de vaccination de l’Arkansas alimentent les cas croissants de l’État. L’État a signalé lundi sa plus forte augmentation d’une journée d’hospitalisations pour COVID-19 depuis le début de la pandémie, et le ministère de la Santé a déclaré vendredi que seuls 28 lits d’unités de soins intensifs étaient disponibles dans l’État.

Seulement 37% de la population de l’État est complètement vaccinée contre le virus.

L’Arkansas se classe au deuxième rang du pays pour les nouveaux cas par habitant, selon les chiffres compilés par les chercheurs de l’Université Johns Hopkins. L’État a signalé vendredi plus de 3 000 nouveaux cas de virus, portant son total depuis le début de la pandémie à plus de 400 000. Il a également signalé 22 nouveaux décès dus au COVID-19.

L’Arkansas fait partie de plusieurs États dirigés par les républicains qui ont interdit les mandats de masque, et les chiffres du GOP à l’échelle nationale ont critiqué les efforts pour les exiger dans les écoles malgré les directives révisées des Centers for Disease Control and Prevention. Certains districts scolaires de Floride et d’Arizona défient les interdictions de leur État et exigent des masques.

Les opposants à la levée de l’interdiction de l’Arkansas qui ont témoigné devant la législature ont cité à plusieurs reprises des allégations fausses et discréditées sur le virus, y compris une femme qui a faussement suggéré que COVID-19 n’existe pas.

“C’est ce qui est frustrant, c’est que nous ne prenons pas de décisions sur des données, des données respectées”, a déclaré le représentant démocrate. Denise Garner, qui a coparrainé l’une des deux propositions rejetées par un panel de la Chambre qui aurait permis à certaines écoles d’exiger des masques.

Le parrain républicain de l’interdiction de mandat a critiqué la décision, qualifiant Fox de “juge extrémiste libéral”.

« Il permet au gouvernement de vous menacer de sanctions si vous ne portez pas de masque », a déclaré le sénateur. Trent Garner tweeté. «Mais ils ont fait une erreur. Ils ne savaient pas que nous étions prêts à nous battre.

La Chambre et le Sénat ont donné vendredi leur approbation finale au seul autre point à l’ordre du jour de la session, une législation visant à empêcher l’État de reprendre les versements supplémentaires d’assurance-chômage à 69 000 personnes dans l’État.

La semaine dernière, un juge d’État a ordonné à l’Arkansas de reprendre le paiement, jugeant que Hutchinson ne semblait pas avoir le pouvoir de couper les paiements. Hutchinson faisait partie des plus de deux douzaines de gouverneurs du GOP qui ont mis fin à la participation de leurs États aux paiements financés par le gouvernement fédéral, qui devaient se dérouler jusqu’au début du mois de septembre.

