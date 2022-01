Un juge de Louisiane filmé en utilisant des insultes raciales sur un cambrioleur présumé démissionne

Un juge de Louisiane a entendu sur vidéo utiliser des insultes raciales pour décrire un cambrioleur présumé à son domicile a démissionné.

Michelle Odinet a présenté vendredi sa démission du tribunal municipal de Lafayette. Dans sa lettre adressée au juge en chef de la Cour suprême de Louisiane, John Weimer, Odinet a déclaré qu’elle assumait « l’entière responsabilité » des « mots blessants » qu’elle a utilisés pour décrire un individu qui aurait cambriolé des véhicules chez elle.

La vidéo qui a coûté son travail à Odinet semblait avoir été enregistrée sur un téléphone portable, car les membres de la famille pouvaient être entendus en train de regarder des images de surveillance à domicile sur un écran de télévision. Une caméra de surveillance a filmé la tentative de cambrioleur qui traversait une allée du domicile de l’ex-juge dans le quartier de Bendel Gardens jusqu’à ce qu’au moins deux personnes plaquent l’agresseur au sol.

Une voix féminine est entendue décrivant le suspect à l’aide du mot n, puis le comparant à un gardon.

« Je suis désolé pour la douleur que j’ai causée à ma communauté et je vous demande pardon, car mes propos n’ont pas encouragé la confiance du public et l’intégrité de la justice », a écrit Odinet. « Après beaucoup de réflexion et de prière, et afin de faciliter la guérison au sein de la communauté, je démissionne de mes fonctions de juge du tribunal municipal de Lafayette avec effet immédiat. J’envoie une copie de cette lettre au secrétaire d’État et j’espère qu’une élection spéciale pourra être programmé pour combler le poste vacant créé par ma démission. »

Sa démission intervient environ trois semaines après la diffusion de la vidéo en ligne. Plus de 100 plaintes ont depuis été déposées auprès de la Commission judiciaire de la Louisiane, a rapporté The Advocate.

Le 16 décembre, le gouverneur de la Louisiane, John Edwards, avait appelé Odinet à démissionner, tout comme d’autres responsables, dont le maire de Lafayette et un sénateur de l’État. La vidéo a également suscité des critiques sur la scène nationale, et Michael Che de Saturday Night Live l’a référencée dans son segment d’actualités satiriques « Weekend Update ».

Michael Toussaint, chef du chapitre Lafayette de la NAACP, a appelé à des enquêtes supplémentaires sur tous les cas traités par Odinet pour tout préjugé ou préjugé potentiel contre les personnes de couleur.

« Elle a compris que de nombreuses personnes dans la communauté étaient horrifiées par ce qu’elle avait dit, et s’est rendu compte qu’il serait difficile, voire impossible, de présider des affaires et de ne pas remettre en question son impartialité », a déclaré à KLFY l’avocat d’Odinet, Dane Ciolino. . « C’était juste la bonne chose à faire. »

Odinet, un républicain qui était auparavant procureur des procureurs de la Nouvelle-Orléans et de Lafayette, a été élu juge pour la division A du tribunal municipal de Lafayette en novembre 2020.

La Cour suprême de Louisiane avait déjà décidé de disqualifier temporairement Odinet il y a deux semaines et avait nommé Vanessa Harris, une juge noire d’Opelousas, pour traiter les affaires dans sa division jusqu’à au moins fin février, a rapporté The Advocate. Les juges de la ville servent normalement des mandats de six ans.