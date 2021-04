Un juge dit que les officiers du Minnesota ne peuvent pas arrêter, utiliser la force contre les journalistes ⋆ .

Des manifestants se rassemblent devant le département de police du Brooklyn Center un jour après que Daunte Wright a été tué par balle par un policier à Brooklyn Center, au Minnesota, le 12 avril 2021 (Crédit: Leah Millis / .)

Un juge fédéral du Minnesota a émis une ordonnance d’interdiction temporaire qui interdit aux agents des forces de l’ordre d’arrêter ou d’utiliser la force physique contre des journalistes couvrant les manifestations de Daunte Wright.

Le juge de district américain Wilhelmina Wright a rendu l’ordonnance vendredi et elle restera en vigueur pendant les deux prochaines semaines, selon le Twin Cities Pioneer Press. La décision empêche la police d’utiliser la force physique ou des agents chimiques contre les médias. Les forces de l’ordre ne peuvent pas non plus emporter les laissez-passer de presse des journalistes, indique l’ordonnance.

La décision est le résultat d’une ordonnance restrictive déposée par un syndicat international pour les travailleurs des médias d’information et un journaliste indépendant contre le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Minnesota John Harrington et le colonel de patrouille d’État du Minnesota Matthew Langer.

Les journalistes ont affirmé devant le tribunal avoir été «ordonnés par les forces de l’ordre de quitter la zone de protestation, physiquement saisis, frappés par des projectiles et des balles en caoutchouc moins meurtriers, et pulvérisés au poivre de Cayenne».

Si les journalistes ne sont pas soumis au couvre-feu, ils ont été obligés de quitter les zones où des ordres de dispersion ont été donnés. La nouvelle décision exempte les journalistes de tels ordres.

Bien que le bureau du procureur général de l’État ait fait valoir que les ordonnances de dispersion protégeaient les journalistes du mal, le juge a rejeté cet argument.

«Cet argument est inutile, en particulier lorsque l’on considère les allégations, étayées par des déclarations, selon lesquelles des membres de la presse ont subi de graves blessures aux mains des forces de l’ordre ces derniers jours», a déclaré Wright. «Ces blessures graves comprennent des ecchymoses et au moins une blessure nécessitant une intervention chirurgicale.»

Vendredi, les médias locaux rapportent des comptes rendus détaillés de plusieurs journalistes arrêtés, détenus et parfois aspergés de poivre par les forces de l’ordre alors qu’ils couvraient les manifestations déclenchées par la fusillade de la police sur Wright, un homme noir.

Un officier a tué par balle le jeune homme de 20 ans dimanche lors d’un arrêt de la circulation. L’officier, qui, selon les responsables, avait l’intention de déployer un Taser lorsqu’elle a tiré sur Wright, a démissionné et a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

