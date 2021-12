Un juge du Colorado a demandé à envisager de réduire la peine de 110 ans de prison pour le chauffeur de camion Rogel Aguilera-Mederos

Un procureur du Colorado a demandé lundi à un juge d’envisager de réduire la peine de 110 ans de prison d’un chauffeur de camion pour un accident explosif qui a tué quatre personnes dans la banlieue de Denver.

Les procureurs et les avocats représentant Rogel Aguilera-Mederos, 26 ans, étaient devant le tribunal pour une audience de statut lundi matin, lorsqu’une audience de renouvellement de la peine a été fixée au 13 janvier 2022, afin d’envisager un éventuel changement de peine.

La peine de 110 ans a suscité l’indignation dans tout le pays et parmi les camionneurs, avec environ 5 millions de personnes signant une pétition en ligne demandant la clémence pour lui.

DES DOUZAINES PROTESTENT À L’EXTÉRIEUR DE LA CAPITOLE DU COLORADO CONTRE LA PEINE DE 110 ANS D’UN CAMIONNIER

La semaine dernière, le procureur de district Alexis King a déclaré dans un communiqué qu’elle solliciterait une peine de 20 à 30 ans dans le naufrage de 2019 sur l’Interstate 70 à l’ouest de Denver – une fourchette de peines qui reflète un « résultat approprié » pour la conduite d’Aguilera-Mederos.

« Comme le jury l’a constaté, M. Aguilera-Mederos a sciemment fait de multiples choix actifs qui ont entraîné la mort de quatre personnes, des blessures graves à d’autres et des destructions massives », a déclaré King.

En plus de la demande de l’accusation d’abaisser la peine, Aguilera-Mederos a demandé la clémence du gouverneur du Colorado Jared Polis.

Le juge du tribunal de district Bruce Jones a imposé la peine de 110 ans contre Aguilera-Mederos le 13 décembre après avoir conclu qu’il s’agissait de la peine minimale obligatoire prévue par la loi de l’État.

GOUVERNEMENT DU COLORADO. JARED POLIS PARLE DE LA CLÉMENCE POUR UN CHAUFFEUR DE CAMION CONDAMNÉ À 110 ANS DE PRISON

« Je dirai que si j’avais le pouvoir discrétionnaire, ce ne serait pas ma peine », a déclaré le juge lors de l’audience.

La loi du Colorado autorise la modification des peines pour les crimes jugés violents dans les cas présentant des « circonstances inhabituelles et atténuantes », mais ces peines ne peuvent prendre effet que 119 jours après l’entrée d’une personne en prison.

LE CAMIONNEUR DU COLORADO DANS UN PILEUP MORTELLE A 110 ANS ET S’ÉMOTION À LA CONDAMNATION

Aguilera-Mederos a témoigné qu’il transportait du bois lorsque les freins de sa semi-remorque ont échoué alors qu’il descendait une pente raide de l’Interstate 70 dans les contreforts des Rocheuses le 25 avril 2019. Son camion a percuté des véhicules qui avaient ralenti à cause d’une autre épave, déclenchant une épave à réaction en chaîne et une boule de feu qui a consumé des véhicules et fait fondre des parties de l’autoroute.

Il a pleuré en s’excusant auprès des familles des victimes lors de sa condamnation le 13 décembre.

« Quand je regarde mes accusations, nous parlons d’un meurtrier, ce qui n’est pas moi », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais pensé à blesser quelqu’un de toute ma vie. »

Les procureurs ont fait valoir qu’il aurait dû utiliser une rampe d’accès conçue pour de telles situations. Aguilera-Mederos, pour sa part, a déclaré qu’il avait du mal à éviter la circulation et qu’il tentait de décaler pour ralentir.

L’accident a tué Miguel Angel Lamas Arellano, 24 ans, William Bailey, 67 ans, Doyle Harrison, 61 ans, et Stanley Politano, 69 ans. Les proches des victimes ont soutenu au moins une partie de la peine de prison lors de son audience de détermination de la peine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.