Un juge du GOP a autorisé les Navy SEALs à défier un ordre direct dans un cas de vaccination contre le Covid

L’un des principes les mieux établis de la loi américaine sur la sécurité nationale est que les tribunaux font preuve d’une grande déférence envers les décisions de l’armée concernant la manière de maintenir la discipline parmi son propre personnel. « L’essence du service militaire », a déclaré la Cour dans Goldman c. Weinberger (1986), « est la subordination des désirs et des intérêts de l’individu aux besoins du service ». Les militaires renoncent volontairement à certains de leurs droits constitutionnels lorsqu’ils choisissent de rejoindre les forces armées.

Et pourtant, lundi, un juge fédéral notoirement partisan du Texas a fait un pied de nez à des décennies de jurisprudence et de précédents de la Cour suprême, estimant que les membres de l’armée peuvent refuser un ordre de se faire vacciner contre le Covid-19 s’ils s’y opposent pour des motifs religieux. . Dans une brève ordonnance dans US Navy SEALs 1-26 v. Biden, le juge du tribunal de district américain Reed O’Connor affirme qu’une politique exigeant que presque tous les militaires soient vaccinés contre Covid-19 viole à la fois le premier amendement et une loi fédérale sur la liberté religieuse.

Les plaignants dans l’affaire SEALs sont représentés par l’America First Policy Institute, un jeune magasin de politiques dirigé par d’anciens responsables de l’administration Trump et d’autres anciens consiglieri de l’ex-président.

O’Connor, un ancien membre du personnel républicain de Capitol Hill, est probablement mieux connu pour ses efforts infructueux visant à abroger l’Obamacare dans son intégralité. Bien qu’O’Connor ait tenté d’annuler la loi historique sur la santé en 2018, sa décision a été largement moquée, même par d’éminents opposants conservateurs à l’Obamacare. Il a finalement été renversé par la Cour suprême dans un avis rejoint par quatre des personnes nommées par les républicains de la Cour.

L’opinion d’O’Connor’s SEALs n’est pas seulement fausse selon les précédents établis, elle est totalement fausse. C’est aussi faiblement argumenté. Il passe moins de six pages à discuter de la question centrale de l’affaire – si la politique de vaccination de l’armée doit inclure des exemptions pour le personnel ayant des objections religieuses – et ne reconnaît même pas les cas de la Cour suprême qui réfutent directement son analyse, y compris la décision Goldman mentionnée ci-dessus.

Dans des circonstances ordinaires, O’Connor serait rapidement renversé. Mais sa décision sera portée en appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit, un tribunal dominé par des personnes nommées par Donald Trump et d’autres conservateurs purs et durs qui partagent bon nombre des sensibilités d’O’Connor.

Si cette affaire parvient à la Cour suprême, son sort n’est pas clair. La majorité républicaine de la Cour est généralement assez favorable aux affaires intentées par des conservateurs religieux, bien que la Cour ait également rejeté plusieurs demandes de travailleurs de la santé sollicitant des exemptions religieuses des exigences de vaccination.

Et il n’est pas non plus clair si la majorité conservatrice de 6-3 de la Cour suprême honorera ses propres précédents exhortant le pouvoir judiciaire à s’en remettre à une branche élue dirigée par le président Joe Biden.

L’opinion d’O’Connor est totalement fausse

La Cour suprême a longtemps estimé que les tribunaux devraient généralement s’en remettre aux branches élues pour les questions militaires, même si cela signifie que les droits individuels s’appliquent avec moins de force aux militaires.

Dans des circonstances ordinaires, par exemple, la Cour a statué qu’« une partie cherchant à soutenir une action gouvernementale fondée sur le sexe doit établir une « justification excessivement convaincante » pour la classification. Mais dans Rostker v. Goldberg (1981), la Cour a autorisé le Selective Service System à discriminer les hommes en les obligeant, et non les femmes, à s’inscrire pour le projet.

Comme la Cour l’a expliqué dans Rostker, « il est difficile de concevoir un domaine de l’activité gouvernementale dans lequel les tribunaux ont moins de compétence » que sur les questions de gouvernance militaire. « Les décisions complexes, subtiles et professionnelles concernant la composition, la formation, l’équipement et le contrôle d’une force militaire sont essentiellement des jugements militaires professionnels, toujours soumis au contrôle civil des pouvoirs législatif et exécutif. »

Cette déférence judiciaire envers l’armée a parfois un prix élevé – les mêmes doctrines qui obligent les tribunaux à s’en remettre à une exigence de vaccination militaire ont également renforcé des politiques discriminatoires telles que Don’t Ask, Don’t Tell. Mais une telle déférence est également censée empêcher des juges hautement politiques comme O’Connor d’imposer leurs préférences aux militaires.

En effet, la Cour suprême a spécifiquement statué que cette déférence envers les branches élues s’applique lorsqu’un militaire demande une exemption religieuse d’un règlement militaire. C’était dans Goldman, qui soutenait qu’un officier juif n’était pas exempté d’un règlement de l’Air Force lui interdisant de porter une kippa – ou toute autre forme de couvre-chef lorsqu’il était à l’intérieur.

« Notre examen des réglementations militaires contestées sur la base du premier amendement est beaucoup plus respectueux que l’examen constitutionnel de lois ou de réglementations similaires conçues pour la société civile », a écrit le juge William Rehnquist pour son tribunal à Goldman. Accorder une exemption, a averti Rehnquist, saperait « l’habitude des militaires de se conformer immédiatement aux procédures et ordres militaires » – une habitude qui « doit être pratiquement un réflexe sans temps pour le débat ou la réflexion ».

Goldman éviscère les arguments du premier amendement des plaignants dans l’affaire des SEALs, et pourtant O’Connor ne le mentionne pas une seule fois dans son opinion entière.

Je tiens à souligner la pure audace de cette omission. Les barreaux des États imposent généralement un devoir de « sincérité envers le tribunal », qui oblige les avocats à divulguer les précédents contraignants qui nient leurs arguments. Les règles disciplinaires de déontologie du Texas, par exemple, prévoient qu’« un avocat ne doit pas sciemment… omettre de divulguer à l’autorité du tribunal dans la juridiction de contrôle dont il sait qu’il est directement défavorable à la position du client et ne l’a pas divulgué. par l’avocat adverse.

Si un simple avocat avait déposé un mémoire affirmant que la politique de vaccination de l’armée contre le Covid-19 viole le premier amendement, mais ne citait pas la décision Goldman dans ce mémoire, cet avocat pourrait faire face à une discipline professionnelle ou même à une radiation. Et O’Connor devait être au courant de la décision Goldman car elle est discutée dans le mémoire du gouvernement défendant la politique militaire. Pourtant, il ne s’est même pas conformé à la norme éthique minimale exigée des avocats qui pratiquent dans sa cour.

O’Connor ne discute pas non plus de la décision la plus récente de la Cour suprême régissant les libertés religieuses dans le contexte de la sécurité nationale, Trump v. répondre à l’évolution des conditions mondiales ne devrait être adoptée qu’avec la plus grande prudence », et notre enquête sur les questions d’entrée et de sécurité nationale est très limitée. »

En toute justice, O’Connor a déterminé que la politique militaire viole à la fois le premier amendement et la loi fédérale sur la restauration de la liberté de religion (RFRA), et la décision de la Cour suprême dans Burwell v. Hobby Lobby (2014) indique que la RFRA offre parfois des protections plus solides. que le premier amendement.

Mais Hobby Lobby n’était pas une affaire de sécurité nationale – il s’agissait d’une règle de l’administration Obama obligeant la plupart des employeurs à inclure une couverture contraceptive dans les plans de santé de leurs employés. Et O’Connor n’essaie même pas de faire valoir que RFRA offre aux plaignants des SEALs des protections plus importantes que celles dont ils bénéficient en vertu du premier amendement. En effet, il rejette explicitement cette réclamation, écrivant que « pour les mêmes raisons que les plaignants obtiennent gain de cause sur leur réclamation RFRA, ils prévalent également sur leur réclamation au titre du premier amendement ».

Il y a des inconvénients évidents aux décisions de la Cour suprême exigeant la déférence judiciaire envers les militaires – parfois, le personnel militaire soulève des allégations convaincantes selon lesquelles leurs droits individuels sont niés inutilement. Mais il y a aussi un avantage très important à ces cas.

Les décisions de la Cour établissant que l’armée est « toujours soumise au contrôle civil des pouvoirs législatif et exécutif » jouent un rôle important dans le maintien d’un contrôle civil élu sur les forces armées. Les juges ne devraient pas exercer de commandement sur l’armée pour la simple raison qu’ils ne sont pas élus, et donc sans responsabilité envers le peuple s’ils exercent ce commandement de manière imprudente ou malveillante.

Je veux faire attention à ne pas exagérer la signification immédiate de l’opinion d’O’Connor. Aussi faux qu’il soit, il ne s’appliquera qu’à une petite fraction des militaires. L’écrasante majorité des militaires sont vaccinés.

Mais O’Connor revendique le pouvoir de passer outre les ordres légitimes donnés aux membres de l’armée. Et il invite d’autres membres de l’armée à rechercher des juges sympathiques s’ils ne sont pas d’accord avec la politique d’un président élu.

Compte tenu du bilan hautement partisan d’O’Connor, il ne faut pas lui confier ce pouvoir.