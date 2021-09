Un juge du Texas protège temporairement les cliniques de l’État des poursuites du groupe anti-avortement

AUSTIN, Texas – Un juge d’État a protégé, pour l’instant, les cliniques d’avortement du Texas contre les poursuites intentées par un groupe anti-avortement en vertu d’une nouvelle loi d’État sur l’avortement dans une décision restrictive rendue vendredi.

L’ordonnance d’interdiction temporaire rendue vendredi par la juge de district de l’État Maya Guerra Gamble à Austin en réponse à la demande de Planned Parenthood n’interfère pas avec la disposition. Cependant, il protège les cliniques des poursuites des dénonciateurs par le groupe à but non lucratif Texas Right to Life, son directeur législatif et 100 personnes non identifiées.

Une audience sur une demande d’injonction préliminaire a été fixée au 13 septembre.

La loi, entrée en vigueur mercredi, permet à quiconque n’importe où de poursuivre toute personne liée à un avortement dans lequel une activité cardiaque a été détectée dans l’embryon – dès six semaines de grossesse avant même que la plupart des femmes se rendent compte qu’elles sont enceintes.

Des manifestants pro-choix défilent devant le Texas Statehouse à Austin, le 1er septembre 2021. (.)

Dans une pétition déposée jeudi soir, Planned Parenthood a déclaré qu’environ 85 % à 90 % des personnes qui se font avorter au Texas ont au moins six semaines de grossesse.

L’ordonnance « offre une protection aux courageux prestataires de soins de santé et au personnel des centres de santé de Planned Parenthood à travers le Texas, qui ont continué à offrir des soins du mieux qu’ils peuvent dans le cadre de la loi tout en faisant face à la surveillance, au harcèlement et aux menaces des justiciers désireux de les arrêter », a déclaré la porte-parole de Planned Parenthood, Helene Krasnoff, dans un communiqué.

Cependant, l’ordonnance ne découragera pas les efforts de Texas Right to Life, a déclaré Elizabeth Graham, vice-présidente du groupe. Dans un communiqué, le groupe a déclaré: “Nous nous attendons à ce qu’un tribunal impartial rejette le procès de Planned Parenthood. Jusque-là, nous poursuivrons nos efforts diligents pour garantir que l’industrie de l’avortement respecte pleinement” la nouvelle loi.