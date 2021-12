Un juge émet une injonction préliminaire dans Coachella v. Live Nation Legal Battle

L’édition 2015 de Coachella. Crédit photo : David Jones

La semaine dernière, Live Nation a riposté contre la demande « de minuit ex parte » de Coachella dans la bataille juridique des entreprises sur un événement musical de fin d’année organisé par le Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians. Maintenant, le président du tribunal a émis une injonction préliminaire contre Bluehost, qui opère sous le nom de Unified Layer et héberge le site Web Coachella Crossroads de Twenty-Nine Palms.

Comme mentionné, la confrontation globale dans la salle d’audience se concentre sur un événement qui était auparavant commercialisé sous le nom de Coachella Day One 22, mais a depuis été appelé (sur le site Web Coachella Crossroads ainsi que Live Nation’s Ticketmaster) simplement sous le nom de Day One 22.

Coachella Crossroads, pour sa part, est un lieu appartenant aux Twenty-Nine Palms, situé à environ huit kilomètres du site de Coachella proprement dit. Coachella et son organisateur Goldenvoice ont déclaré dans la plainte qu’ils avaient cessé de s’opposer à la demande de marque déposée Coachella Crossroads de Twenty-Nine Palms après avoir été assurés que « le lieu ne serait utilisé que pour des événements communautaires locaux ».

Par la suite, cependant, la tribu indigène – une non-partie au procès qui, selon Coachella, peut avoir une « immunité souveraine » – « a commencé à faire de la publicité et à promouvoir des événements musicaux en direct », en commençant par une performance de Toby Keith, selon l’action.

Mais cette prétendue immunité souveraine ne s’étend pas à Live Nation et Bluehost, ont également soutenu les plaignants. Lil Wayne, Getter, E-40 et Shaq (en tant que DJ Diesel) sont programmés pour jouer le spectacle du réveillon du Nouvel An, qui, selon Goldenvoice, a « irréparablement nui » à sa marque et fait croire aux fans que l’événement est associé à Coachella proprement dit.

Enfin, concernant les détails du procès à multiples facettes, le tribunal a ordonné le lundi 20 décembre aux accusés de « justifier par écrit les raisons pour lesquelles une injonction préliminaire ne devrait pas être délivrée ». Live Nation a repoussé les allégations associées, tandis que Bluehost « n’a pas répondu à l’ordonnance de la Cour avant la » date limite, le 27 décembre, selon de nouveaux documents juridiques.

Compte tenu de ce dernier point, le tribunal a également prononcé « une injonction préliminaire interdisant à Bluehost d’héberger du contenu sur CoachellaCrossroads.com qui fait la promotion de l’événement musical de Twenty-Nine Palms sous le nom de Coachella Day One 22 ».

Au moment de la rédaction de cet article, Bluehost – une filiale d’Endurance International Group, dont le siège est au Massachusetts – ne semblait pas avoir répondu à l’injonction préliminaire sur les réseaux sociaux. Cela dit, Twenty-Nine Palms a précédemment changé le nom « Coachella Day One 22 » en « Day One 22 NYE » sur le site Web de Coachella Crossroads, comme indiqué, et est allé jusqu’à apporter les mêmes modifications sur les panneaux d’affichage, selon les documents de Live Nation.

Par conséquent, il semble que Bluehost se conforme déjà à l’injonction préliminaire. Pendant ce temps, malgré les maux de tête juridiques et l’annulation à la demande d’omicron de plusieurs célébrations du réveillon du Nouvel An, le premier jour 22 devrait débuter à 20 heures, heure du Pacifique, ce vendredi, selon le site Web de Coachella Crossroads.