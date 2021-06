Un juge fédéral annule l’interdiction des “armes d’assaut” en Californie depuis des décennies, le gouverneur Newsom promet de lutter contre la décision 10z virale

Une interdiction de longue date des «armes d’assaut» en Californie a été annulée par un juge fédéral hier dans une décision qui a déclenché les libéraux en comparant l’AR-15 à un couteau suisse.

Dans la décision, le juge de district américain Roger Benitez de San Diego a déclaré que «Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense nationale et d’équipement de défense nationale.

“Les armes à feu considérées comme des” armes d’assaut “sont des fusils assez ordinaires, populaires et modernes”, a ajouté Benitez.

Benitez a jugé que l’interdiction des armes d’assaut viole le droit du deuxième amendement de porter des armes et prive les Californiens de posséder des armes d’assaut communément autorisées dans d’autres États tout en émettant une injonction permanente afin que la loi ne puisse pas être appliquée.

Dans un tweet, le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’est engagé à combattre la décision et a dénoncé la comparaison faite par Benitez. Le procureur général de l’État, Rob Bonta, s’est également engagé à faire appel.

“Annuler l’interdiction des armes d’assaut de CA et comparer un AR-15 à un COUTEAU SUISSE est une gifle dégoûtante pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée”, a déclaré Newsom.

Newsom a alors déclaré : « C’est une menace directe pour la sécurité publique et les Californiens innocents. Nous ne le tolérerons pas.

Annuler l’interdiction des armes d’assaut de CA et comparer un AR-15 à un COUTEAU SUISSE est une gifle dégoûtante pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée. C’est une menace directe pour la sécurité publique et les Californiens innocents. Nous ne le tolérerons pas. https://t.co/feL5BABTXa – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 5 juin 2021

Benitez a également critiqué les médias dans sa décision car il a noté: «On doit être pardonné si l’on est persuadé par les médias et d’autres que la nation est inondée de fusils d’assaut meurtriers AR-15. Les faits, cependant, ne corroborent pas cette hyperbole, et les faits comptent. »

Dans l’article de CNN, ils ont fourni des données du FBI de 2019 qui montraient que l’arme de poing était l’arme la plus couramment utilisée dans les meurtres et représentait 6 368 victimes en 2019, tandis que les couteaux ou les instruments tranchants représentaient 1 476 meurtres, les fusils représentaient 364 victimes de meurtre et les « armes à feu , type non déclaré » ont fait 3 281 victimes, selon les données.

Pourtant, ont-ils noté, un fusil de style AR-15 a été l’arme de choix pour les massacres les plus violents de l’histoire moderne, y compris dans une salle de cinéma à Aurora, Colorado ; la synagogue Tree of Life à Pittsburgh; le festival musical Route 91 Harvest à Las Vegas ; un massacre dans une église au Texas ; la discothèque Pulse à Orlando ; une école secondaire à Parkland, en Floride ; et l’école primaire Sandy Hook dans le Connecticut.

