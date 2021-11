Un juge fédéral bloque l’interdiction du mandat du masque du Texas

Le gouverneur Greg Abbott (R., Texas) visite la frontière américano-mexicaine avec l’ancien président Trump à Pharr, Texas, le 30 juin 2021.

(Callaghan O’Hare/.)

Jeudi, un juge fédéral a bloqué l’interdiction du gouverneur du Texas, Greg Abbott, des mandats de masque dans les écoles publiques.

Le juge du tribunal de district des États-Unis, Lee Yeakel, a statué que la directive d’Abbott interdisant aux écoles publiques d’exiger des étudiants et des professeurs le port de masques comme condition de présence enfreint le droit des étudiants handicapés à un accès libre et équitable à l’enseignement public.

Le groupe de défense à but non lucratif Disabled Rights Texas a intenté une action en justice contre l’État, affirmant que l’ordonnance interdisait les garanties pour la santé des enfants compromis qui sont plus susceptibles de complications graves par infection au COVID.

Dans sa décision, Yeakel a déclaré : « La propagation du COVID-19 pose un risque encore plus grand pour les enfants ayant des besoins de santé particuliers. Les enfants atteints de certaines conditions sous-jacentes qui contractent COVID-19 sont plus susceptibles de subir des effets biologiques aigus graves et de nécessiter une admission dans un hôpital et l’unité de soins intensifs de l’hôpital. »

Yeakel a ajouté que la transmission du virus dans les écoles publiques reste suffisamment élevée pour avoir incité certains districts à suspendre l’apprentissage en personne en raison d’épidémies parmi les élèves et le personnel.

À la suite de la décision de Yeakel, le procureur général du Texas, Ken Paxton, nommé comme défendeur dans le procès en plus d’Abbott, est interdit de prendre des mesures de représailles ou d’imposer des sanctions financières, y compris une retenue de financement, aux districts scolaires qui maintiennent des protocoles de masque obligatoires. Comme prochain recours juridique, l’État du Texas envisage de faire appel, a suggéré mercredi le bureau de Paxton dans un tweet.

« Je ne suis pas du tout d’accord avec l’opinion du juge Yeakel interdisant à mon bureau de donner effet à la GA-38, qui interdit les mandats de masque imposés par des entités gouvernementales comme les districts scolaires », a écrit Paxton. « Mon agence envisage toutes les voies légales pour contester cette décision. »

Un avocat du plaignant a salué la décision comme une protection nécessaire pour les enfants immunodéprimés.

« Nous sommes reconnaissants que les districts scolaires puissent désormais prendre les mesures nécessaires pour protéger ces élèves », a écrit dans un communiqué Kym Davis Rogers, avocat contentieux à Disability Rights Texas. « Aucun étudiant ne devrait être obligé de faire le choix de renoncer à ses études ou de risquer sa santé, et maintenant il n’aura plus à le faire. »

Au cours des derniers mois, Abbott et Paxton ont demandé aux tribunaux d’annuler les mandats de masque dans plusieurs localités de l’État, telles que le comté de Dallas, qui, selon eux, appliquaient la mesure au mépris de leur précédent décret.

Des batailles juridiques similaires se sont déroulées en Floride à propos de l’ordonnance du gouverneur républicain Ron DeSantis interdisant le masquage forcé dans les institutions publiques.

