Un juge fédéral bloque un projet majeur, citant un impact environnemental 10z viral

Le pipeline Trans Alaska près du point médian de la ligne de 800 milles, près de Fairbanks, en Alaska, le 31 mai 2018 (Yereth Rosen/.)

Un juge fédéral a annulé mercredi les permis d’un important projet pétrolier en Alaska, citant l’échec du gouvernement à évaluer ses contributions potentielles au changement climatique, y compris la manière dont il pourrait mettre en danger les ours polaires.

Soutenu par les administrations Trump et Biden, le projet Willow de ConocoPhillips a été rejeté par le tribunal par la juge de district américaine Sharon Gleason, nommée par Obama. Dans un ordre écrit, elle a fait valoir que le Bureau of Land Management de l’ère Trump et le US Fish and Wildlife Service avaient approuvé à tort l’initiative, sans évaluer son fardeau environnemental, a rapporté le Washington Post.

Le pétrole a historiquement apporté la prospérité à l’économie de l’Alaska, et le plan Willow devait générer une croissance de l’emploi pour l’État. Le projet pourrait produire plus de 160 000 barils de pétrole par jour à partir de la National Petroleum Reserve-Alaska, à l’ouest de Prudhoe Bay.

Plusieurs groupes de conservation et militants écologistes ont poursuivi le BLM pour arrêter les activités de construction en novembre, affirmant que l’agence n’avait pas suffisamment évalué l’impact du plan sur la faune. Les plaignants ont obtenu une injonction préliminaire de la Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit en février après qu’un tribunal inférieur a rejeté leur requête.

Gleason a déclaré que les déclarations d’impact sur l’environnement rédigées par les agences fédérales conformément à la réglementation ne répondaient pas aux exigences énoncées dans la National Environmental Policy Act et la Environmental Protection Act, a confirmé le Post.

Le Fish and Wildlife Service, en consultation avec le Bureau of Land Management, avait conclu après examen que le projet de développement n’était pas susceptible de compromettre l’existence continue des ours polaires ou de modifier négativement l’habitat des animaux. Cependant, Gleason a déterminé que cette analyse était insuffisante pour expliquer comment l’espèce serait protégée des effets climatiques susceptibles d’être exacerbés par le projet. Le juge a également statué que le Bureau of Land Management avait mal projeté les émissions globales de gaz à effet de serre du plan et ignoré les alternatives viables au plan original.

« Quant aux erreurs trouvées par la Cour, elles sont graves », a écrit Gleason. “BLM n’a pas non plus réussi à analyser de manière adéquate une gamme raisonnable d’alternatives pour le projet Willow – un processus qui est” le cœur de l’étude d’impact environnemental “.”

Selon l’Anchorage Daily News, le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a qualifié la décision du tribunal de tueuse d’emplois et d’un pas de plus vers la dépendance énergétique étrangère.

« Ne vous y trompez pas, la décision rendue aujourd’hui par un juge fédéral qui tente de suspendre un projet pétrolier majeur sur le sol américain fait une chose : sous-traiter la production à des dictatures et à des organisations terroristes », a déclaré le gouverneur. “C’est une décision horrible. Nous livrons l’Amérique à nos ennemis pièce par pièce. Le projet Willow alimenterait l’Amérique avec 160 000 barils par jour, fournirait des milliers d’emplois pour subvenir aux besoins des familles et profiterait grandement aux habitants de l’Alaska. »

La décision intervient après le récent appel du président Biden à l’OPEP, le cartel de 13 pays producteurs de pétrole et aux alliés des États-Unis pour produire plus de pétrole dans un contexte d’augmentation des coûts du carburant, alors que l’administration a réduit les forages nationaux pour lutter contre le changement climatique. Peu de temps après son entrée en fonction, Biden a fermé l’oléoduc Keystone et imposé un moratoire sur les nouveaux baux de forage pétrolier et gazier, qui, selon les critiques, ont considérablement réduit l’approvisionnement en pétrole américain, alimentant la hausse des prix.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a averti que les prix élevés de l’essence “risquaient de nuire à la reprise mondiale en cours” et que les promesses de production de pétrole des pays de l’OPEP + n’étaient “tout simplement pas suffisantes” pour compenser les plafonds de production établis plus tôt dans la pandémie.

Alors que les États-Unis produisent actuellement environ 11,2 millions de barils de pétrole par jour, ce nombre était de 13 millions de barils par jour sous l’administration Trump, selon les données de l’Energy Information Administration.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.