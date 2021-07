Un juge fédéral confirme le mandat de vaccin COVID de l’Université de l’Indiana ⋆ 10z viral

in

Un juge fédéral a décidé lundi que l’Université de l’Indiana peut exiger que tous les étudiants prennent le vaccin COVID-19 autorisé en cas d’urgence.

James Bopp Jr., l’avocat représentant huit étudiants plaignants, a fait valoir qu’exiger le vaccin violait le 14e amendement et le droit des étudiants à l’intégrité corporelle et à l’autonomie.

Alors que la recherche sur le vaccin et ses effets secondaires potentiels à court et à long terme est toujours en cours, Bopp a soutenu que ceux qui prenaient le vaccin ne pouvaient pas donner leur consentement volontaire et éclairé.

En effet, aucun des vaccins actuels n’a passé avec succès les tests de fertilité, de tératogénicité ou de mutagénicité, et peut être nocif pour les jeunes femmes qui tombent enceintes. Le vaccin a été associé à des cas de réactions allergiques graves.

De plus, le vaccin en question n’ayant été autorisé par la Food and Drug Administration qu’en cas d’urgence, les étudiants plaignants estiment qu’il ne peut être inclus parmi les vaccins scolaires obligatoires.

Le juge nommé par Trump, Damon R. Leichty du tribunal de district des États-Unis pour le nord de l’Indiana, a déclaré que s’il reconnaissait « la liberté importante des étudiants de refuser un traitement médical non désiré », un tel droit doit être mis en balance avec l’intérêt supérieur de l’État.

“Le quatorzième amendement permet à l’Université de l’Indiana de poursuivre un processus raisonnable et régulier de vaccination dans l’intérêt légitime de la santé publique pour ses étudiants, ses professeurs et son personnel”, a déclaré Leichty.

Bopp n’était pas d’accord. “Ce que nous avons ici, c’est que le gouvernement vous oblige à faire quelque chose auquel vous vous opposez vigoureusement et que votre corps soit envahi dans le processus”, a-t-il déclaré. Bopp a également fait valoir que l’université forçait essentiellement les étudiants à choisir entre se faire vacciner et poursuivre leurs études à l’IU.

La poursuite a été déposée en juin après que l’Université de l’Indiana a annoncé le mois précédent que les professeurs, le personnel et les étudiants seraient tenus de se faire vacciner contre le COVID-19 avant d’assister aux cours cet automne.

Plus de 520 des 5 300 collèges et universités des États-Unis (10 %) ont annoncé que les étudiants devaient être entièrement vaccinés contre le virus de Wuhan avant de revenir pour les cours d’automne.

Le juge Leichty s’est assuré de noter que les étudiants pouvaient bénéficier d’une exception religieuse ou médicale de l’Université de l’Indiana. Cependant, dans d’autres universités du pays, ces politiques d’exemption ont été limitées et non scientifiques. Par conséquent, les exemptions ne sont pas souvent accordées.

Jaime Carini, étudiante à l’IU et plaignante, s’est vu refuser une exemption de vaccin après qu’un médecin spécialiste des maladies infectieuses de classe mondiale lui ait dit d’éviter le vaccin en raison de ses plusieurs maladies chroniques.

Si un étudiant bénéficie d’une exemption, il sera obligé de porter des masques, de passer des tests de coronavirus supplémentaires et de rentrer chez lui ou de se mettre en quarantaine en cas d’épidémie.

Si les étudiants non vaccinés sont obligés de porter des masques, ils seront inévitablement identifiés par tout le monde comme non vaccinés, faisant de ces règles spéciales une violation potentielle de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la loi fédérale qui accorde aux gens le droit à la confidentialité médicale.

Pour les étudiants de l’IU qui n’obtiennent pas d’exemption et refusent de se conformer et de se faire vacciner, la sanction est sévère. Ils verront leurs inscriptions aux cours annulées, leurs activités sur le campus seront interdites et même leur accès aux systèmes universitaires en ligne sera révoqué.

En bref, les étudiants qui ne bénéficient pas d’une exemption à l’Université de l’Indiana peuvent soit se faire vacciner, soit trouver une nouvelle école à fréquenter. Dans le cas du personnel, un nouvel emploi.

Bopp a juré de faire appel à la Cour suprême des États-Unis si nécessaire.

Evita Duffy est stagiaire à The Federalist, co-fondatrice du Chicago Thinker et senior à l’Université de Chicago. Suivez-la sur Twitter à @evitaduffy_1