Un juge fédéral décide que l’Université de Caroline du Nord peut continuer les admissions fondées sur la race

Un juge fédéral a décidé que l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill pouvait continuer à utiliser des pratiques d’admission fondées sur la race, affirmant que la politique de l’école ne discriminait pas les candidats blancs et américains d’origine asiatique.

« Soixante-dix ans après l’admission des premiers étudiants noirs à l’UNC, les étudiants minoritaires de l’université déclarent toujours être confrontés à des épithètes raciales, ainsi qu’être isolés, ostracisés, stéréotypés et considérés comme des symboles », a écrit la juge de district américaine Loretta Biggs dans un Décision de 161 pages lundi. « Dans l’ensemble, les minorités sous-représentées sont admises à des taux inférieurs à ceux de leurs homologues blancs et américains d’origine asiatique. »

Le procès intenté par les étudiants pour des admissions équitables a accusé l’université d’avoir violé la Constitution américaine en faisant de la race un facteur dans leur processus d’admission, ce qui, selon eux, favorisait les candidatures noires et hispaniques au détriment des candidats blancs et asiatiques américains.

Mais Briggs n’était pas d’accord avec l’argument, affirmant que la politique de l’école était étroitement constitutionnelle car elle servait un « intérêt impérieux et substantiel à poursuivre et à atteindre les avantages éducatifs de la diversité ».

CHAPEL HILL, NC – 6 juin : une vue sur le vieux puits sur le campus de l'Université de Caroline du Nord le 6 juin 2012 à Chapel Hill, Caroline du Nord.

Briggs a écrit qu’ignorer la race dans les décisions d’admission « manque un contexte important pour inclure l’obscurcissement des barrières raciales et des obstacles qui ont été rencontrés, surmontés et doivent encore être surmontés » par les étudiants des minorités.

« Cette décision indique clairement que l’approche holistique des admissions de l’université est légale », a déclaré la porte-parole de l’Université de Caroline du Nord, Beth Keith, dans une déclaration au New York Times. « Nous évaluons chaque étudiant de manière délibérée et réfléchie, en appréciant les forces, les talents et les contributions individuels à une communauté de campus dynamique où les étudiants de tous horizons peuvent exceller et s’épanouir. »

Mais Edward Blum, le fondateur des Students for Fair Admissions, a promis de faire appel de la décision devant la Cour suprême si nécessaire, affirmant que son organisation « demanderait aux juges de mettre fin à ces politiques d’admission injustes et inconstitutionnelles fondées sur la race ».