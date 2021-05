Un juge fédéral déclare que la loi anti-BDS de l’État de Peach enfreint le premier amendement ⋆ .

Un juge fédéral a déclaré qu’une loi de l’État de Peach interdisant à la Géorgie de s’engager dans des affaires avec ceux qui poussent un boycott contre Israël va à l’encontre du premier amendement.

Le juge du tribunal de district Mark Cohen, dans une décision rendue vendredi, a rejeté la demande des responsables géorgiens de rejeter la plainte de la journaliste progressiste et réalisatrice de documentaires Abby Martin visant la loi, selon The Hill.

Le juge a écrit dans la décision que la loi géorgienne «interdit une conduite intrinsèquement expressive protégée par le premier amendement, pèse sur le droit de Martin à la liberté d’expression et n’est pas étroitement conçue pour promouvoir un intérêt substantiel de l’État».

«Même en supposant que l’intérêt de la Géorgie à promouvoir les objectifs de politique étrangère concernant les relations avec Israël est un intérêt étatique substantiel, les accusés ne parviennent pas à expliquer comment le plaidoyer de Martin en faveur d’un boycott d’Israël a une quelconque incidence sur la capacité de la Géorgie à faire progresser les objectifs de politique étrangère avec Israël», le juge a noté, selon le média, qui a également signalé que le juge n’a pas rendu de décision sur la question de savoir si la loi géorgienne devrait être annulée.

“Mes droits du premier amendement ont été restreints au nom d’un gouvernement étranger, ce qui va à l’encontre des principes de liberté et de démocratie”, a déclaré Martin dans un communiqué lundi, selon The Hill. «Le gouvernement d’Israël a poussé les législatures des États à promulguer ces lois uniquement parce qu’ils savent que la sympathie et le soutien à la population qu’ils brutalisent, occupent, nettoient ethniquement et sont soumis à l’apartheid, prennent enfin conscience de la conscience populaire – ils veulent retenir la marée de justice en restreignant de manière préventive le droit des citoyens américains de prendre pacifiquement position contre leurs crimes. »

La femme a intenté une action en justice l’année dernière après que les responsables de l’université aient nié un accord pour qu’elle s’adresse à un événement organisé en 2019 par l’Université Georgia Southern, selon The Hill, qui a noté que, conformément à la loi de Géorgie, le contrat pour l’engagement de parole aurait interdit à Martin de s’exprimer. participer ou pousser le mouvement de boycott visant Israël.

