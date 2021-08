Un juge fédéral déclare que la loi sur l’expulsion est «raciste, nativiste» et inconstitutionnelle 10z viral

in

Un juge fédéral du Nevada a statué mercredi qu’une loi érigeant en crime le retour aux États-Unis après l’expulsion est inconstitutionnelle.

La juge de district américaine Miranda Du à Reno a écrit que l’article 1326 de la loi sur l’immigration et la nationalité avait des « racines racistes et nativistes » et discriminait les hispaniques à son avis. Du a constaté que cette loi « viole la garantie de protection égale du cinquième amendement ».

Le Congrès a promulgué l’article 1326 en 1952, employant un certain langage de la loi sur les étrangers indésirables. « Quiconque travaille dans les tribunaux fédéraux connaît la loi », a déclaré à l’Associated Press Franny Forsman, chef à la retraite de longue date du Bureau du défenseur public fédéral du Nevada.

Le Congrès a augmenté les peines pour les violations de cette loi à cinq reprises pour augmenter le pouvoir de dissuasion entre 1988 et 1996, a rappelé le juge. «Il y a vraiment un grand nombre de cas qui ont été portés au fil des ans en vertu de cette section. Ce sont principalement des affaires d’avocats publics », a déclaré Forsman.

Jeudi, le procureur américain par intérim Christopher Chiou a déposé un avis d’appel du gouvernement auprès de la 9e Cour d’appel des États-Unis, malgré le tweet de l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Julian Castro déclarant qu’il ne pouvait pas imaginer que le ministère de la Justice défende la loi avec son « histoire incroyablement raciste ».

Du a rejeté l’acte d’accusation de juin 2020 de Gustavo Carrillo-Lopez, qui, selon les procureurs, a été arrêté par les autorités après deux expulsions distinctes. La juge a déclaré avoir pris en compte les arguments écrits et oraux et les témoignages d’experts sur l’histoire législative du droit des professeurs Benjamin Gonzalez O’Brien de l’Université d’État de San Diego et Kelly Lytle Hernández de l’Université de Californie à Los Angeles.

Du reconnaît qu’« il n’existe aucune donnée publiquement disponible sur l’origine nationale des personnes poursuivies en vertu de l’article 1327 », mais elle cite les statistiques de la US Border Patrol montrant que les Mexicains constituent plus de 86 % des appréhensions à la frontière.

“Il est important de noter que le gouvernement ne conteste pas que l’article 1326 porte plus lourdement sur les individus mexicains et Latinx”, a écrit Du.

Du note l’argument du gouvernement selon lequel cet impact potentiellement disparate est « un produit de la géographie, pas de la discrimination », et les statistiques sont plutôt « une caractéristique de la proximité du Mexique avec les États-Unis, de l’histoire des modèles d’emploi mexicains et de la situation sociopolitique et les facteurs économiques qui conduisent à la migration.’ » De tout cela, « Le tribunal n’est pas convaincu », a écrit Du.

