Un juge fédéral écorche l’État de Wayne pour partialité à l’égard d’un club étudiant chrétien .

Les responsables d’une université publique ont violé les droits constitutionnels d’un groupe d’étudiants chrétiens et vont maintenant faire face à un procès pour fixer les dommages-intérêts compensatoires pour cette violation, a statué un tribunal cette semaine.

InterVarsity Christian Fellowship avait fonctionné sans interruption à la Wayne State University du Michigan «depuis les années 1930» – jusqu’à ce que les responsables du campus retirent sa reconnaissance en 2017 pour «avoir exigé que ses chefs religieux se déclarent fidèles», a écrit le juge de district américain Robert Cleland dans un cinglant 83 pages. décision.

«Les faits incontestés démontrent» que l’institution financée par les contribuables et deux officiels ont violé la clause d’établissement de la Constitution et les droits du club à «la gestion interne, la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté de réunion et le libre exercice en droit».

Le coordinateur de la vie étudiante Ricardo Villarosa et le doyen des étudiants David Strauss ont perdu leur «immunité qualifiée» – un bouclier juridique contre la responsabilité personnelle pour leurs actes en tant que fonctionnaires – pour avoir enfreint la loi «clairement établie» sur toutes les réclamations sauf une. Pour l’instant, l’université a été condamnée à payer 1 $ de dommages-intérêts «symboliques».

Cleland a autorisé le procès à avancer en 2019, notant que l’université n’avait pas contesté qu’elle permettait à plusieurs autres groupes d’étudiants de fixer des critères d’adhésion et de leadership qui excluent certains étudiants, des sports de club à restriction sexuelle et des fraternités de lettres grecques aux vétérans. seulement Organisation des étudiants vétérans.

InterVarsity demande seulement à ses leaders étudiants, qui remplissent des rôles ministériels, d’accepter sa déclaration de foi chrétienne.

Le juge a donné une histoire de l’ingérence de l’État anglais dans les affaires religieuses depuis plusieurs centaines d’années. Le premier amendement a été adopté dans ce contexte, et la Cour suprême a «déclaré à plusieurs reprises et sans équivoque que le premier amendement crée un droit large contre toute intrusion du gouvernement dans les affaires internes d’une organisation religieuse».

Il a également comparé les actions de WSU aux restrictions du COVID-19 dans un comté de l’Ohio qui fermait les écoles religieuses et laïques mais permettait aux «gymnases et casinos» de rester ouverts. La 6ème Cour d’appel du circuit des États-Unis, qui supervise la cour de Cleland, a annulé les ordonnances du département de la santé pour restreindre la «conduite religieuse» différemment de la conduite non religieuse.

Le cabinet d’avocats spécialisé en liberté religieuse Becket représentait InterVarsity. «La loi est limpide: les universités ne peuvent pas expulser les groupes d’étudiants religieux du campus simplement parce qu’ils choisissent des dirigeants qui partagent leur foi», a déclaré l’avocate principale Lori Windham dans un communiqué.

C’est la deuxième victoire d’un client Becket en moins d’une semaine. La Cour d’appel du 8ème circuit a refusé l’immunité qualifiée aux fonctionnaires de l’Université de l’Iowa pour discrimination antichrétienne contre un groupe d’étudiants similaire.

L’avocat principal de Becket, Daniel Blomberg, a déclaré à Just the News à l’époque que la décision du 8e Circuit «avait joué un rôle important» dans les plaidoiries dans l’affaire Wayne State plus tard dans la semaine. Le cabinet d’avocats attend une décision de cette cour d’appel dans une autre affaire InterVarsity, a confirmé mardi un porte-parole.

«Malheureusement, bien que l’InterVarsity Christian Fellowship ait obtenu tout ce qu’elle demandait en temps opportun, elle a continué à poursuivre des poursuites, forçant l’université à consacrer du temps et l’argent des contribuables à un procès inutile», a déclaré Matt Lockwood, vice-président adjoint des communications de la WSU. Juste les nouvelles.

«Maintenant, deux ans plus tard, le juge a accordé 1 $ de dommages-intérêts nominaux, ainsi que la possibilité pour InterVarsity de poursuivre le procès en vue d’obtenir des dommages-intérêts compensatoires, bien qu’ils aient été rétablis à leur statut antérieur en mars 2018», a-t-il déclaré. «Nous avons récemment reçu l’avis de 83 pages du tribunal et sommes en train de l’examiner.»

Le juge Cleland a affirmé que la poursuite du litige était nécessaire parce que WSU a refusé de changer la politique de non-discrimination et[s] que les demandeurs sont en violation. » Il a interdit à l’université de révoquer à nouveau la reconnaissance d’InterVarsity sur la base de ses «critères religieux de sélection des dirigeants étudiants».

Premier amendement conçu pour protéger les « religieux divergents » de la « répression et de la violence »

Lorsque l’université a retiré la reconnaissance d’InterVarsity pour avoir enfreint la politique de non-discrimination de la WSU, le club a perdu plusieurs avantages tangibles, notamment des «espaces de réunion gratuits ou à prix réduit», l’admissibilité au financement, les possibilités de recrutement et l’accès à la plate-forme universitaire pour communiquer avec les étudiants.

InterVarsity a dépensé des milliers de dollars en un semestre pour louer des «salles plus petites et moins accessibles», réduit ses réunions et événements et a dû organiser un événement de recrutement majeur «à un étage différent près d’un café Starbucks», a écrit le juge Cleland. .

Il a noté que de nombreux autres clubs étaient autorisés à faire de la discrimination, en tant de termes, en vertu de la politique universitaire. La WSU se donne le pouvoir discrétionnaire de mettre en œuvre «des mesures d’action positive conçues pour parvenir à une pleine équité pour les minorités et les femmes», nonobstant la politique de non-discrimination.

Même parmi les groupes religieux, InterVarsity a été choisi. Les clubs musulmans, catholiques et autres chrétiens ont été autorisés à mettre en place des tests de leadership qui violent l’interprétation de la WSU de la politique de non-discrimination, a déclaré le juge. Et l’université a laissé seule l’Alliance laïque étudiante, qui interdit aux membres de «prêcher».

La politique a également «autorisé catégoriquement» les clubs reconnus à limiter l’admissibilité des membres «en fonction de l’appartenance ethnique, du point de vue politique, de l’idéologie, de l’attractivité physique et de la moyenne générale».

Villarosa, la coordinatrice de la vie étudiante, a rejeté la constitution d’InterVarsity lorsqu’elle a tenté de renouveler sa reconnaissance à l’automne 2017, bien que le langage ne soit pas «matériellement différent» des soumissions des années précédentes.

Le club a protesté, affirmant que d’autres clubs étaient autorisés à fixer des critères d’exclusion en matière de leadership, mais l’avocat général de l’université a convenu avec Villarosa que le rejet d’InterVarsity était «approprié et légal», a écrit le juge.

C’est faux, selon Cleland. «Le premier amendement a été conçu en partie pour protéger la diversité religieuse et permettre aux religieux divergents, souvent l’objet de répression et de violence, de créer et de modeler leur propre vie spirituelle et leur société», a écrit le juge dans son histoire de l’anglais et de la violence. lois coloniales américaines qui réglementaient la nomination des ministres.

La loi d’après-guerre civile connue sous le nom de section 1983 permet aux individus de poursuivre les gouvernements des États pour avoir violé leurs droits constitutionnels, a-t-il déclaré.

«Cela met à mal la crédulité de penser que le premier amendement a été adopté uniquement pour protéger la gestion interne de l’organisation religieuse contre les poursuites judiciaires et privées», a écrit Cleland en réplique à WSU. «Le premier amendement et [Section] 1983 n’a pas été conçu pour rester en sommeil tant que les individus et les groupes ciblés n’ont pas été jugés au pénal ou au civil. »

Selon l’université, un État pourrait ordonner aux églises de nommer des femmes comme membres du clergé, puis de les fermer lorsqu’elles refusent de se conformer, forçant les membres d’église à «risquer une peine de prison ou des amendes substantielles lors d’une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits constitutionnels», a déclaré le juge. .

Le 6ème circuit a également précédemment confirmé le droit de l’organisation nationale InterVarsity de choisir ses ministres contre un procès pour discrimination sexuelle intenté par un ancien employé, a noté Cleland.

Pourquoi les petits groupes religieux ne relèveraient-ils pas de l’exception des «minorités»?

Le chapitre InterVarsity souffrira plus que des «coûts mineurs» si la WSU peut influencer qui elle choisit comme dirigeants, selon le juge.

L’université a pris des mesures contre le club et son organisation mère «parce qu’ils ne permettent pas aux non-croyants… d’occuper d’importantes fonctions spirituelles», a écrit le juge. «Un athée avoué qui a un profond ressentiment envers la foi chrétienne doit, selon la politique des accusés, avoir la possibilité de devenir un leader chrétien.»

La privation des avantages universitaires qui en a résulté a fait d’InterVarsity un «étranger» avec une «stigmatisation», ce qui a entravé les efforts de recrutement du club. « Aucun groupe religieux ne peut être constitutionnellement considéré comme un étranger, exclu de l’égalité d’accès à la vie publique ou universitaire, simplement parce qu’il insiste sur les chefs religieux qui croient en sa cause », a déclaré Cleland.

Le juge a souligné que les dirigeants de club pourraient même être punis en vertu de la politique de la WSU pour les critères de leadership d’InterVarsity, y compris la suspension, l’expulsion et un «dossier disciplinaire de transcription». L’université ne peut pas menacer leur «accès continu à l’éducation publique» pour avoir exercé leurs droits du premier amendement, a déclaré Cleland.

L’université a également violé les droits de liberté d’expression du club – et la neutralité du point de vue requise par le «forum public limité» de la WSU – en lui interdisant d’exclure les dirigeants non chrétiens, a déclaré le juge. Le résultat a été une moindre diversité de croyance dans les organisations étudiantes enregistrées.

Même Villarosa, le coordinateur de la vie étudiante, ne pouvait pas défendre l’argument de l’université. Il a convenu qu’exiger d’InterVarsity «d’avoir un leader qui ne partage pas sa foi pourrait changer la nature de» l’organisation, a écrit Cleland.

La révocation de sa reconnaissance était «arbitraire, incohérente et pas raisonnablement liée» au programme de reconnaissance des clubs de la WSU, en particulier à la lumière de l’approche permissive de l’université envers les autres clubs d’étudiants religieux et laïques. L’université a nié à InterVarsity sa capacité à «établir une unité de but» et à empêcher «des pairs indifférents ou même hostiles» de prendre le contrôle du club.

Le juge était également déconcerté par la raison pour laquelle WSU ne considérerait pas InterVarsity pour la vague exception des «minorités» à sa politique de non-discrimination. Villarosa a déclaré que l’université ne définit pas ce que cela signifie, mais selon Cleland, «un groupe chrétien pieux avec environ 20 à 35 membres» sur un campus de 20 000 étudiants semble convenir.

Il n’est pas contesté que WSU «a appliqué une politique qui manque d’objectivité et est appliquée sur une base incohérente», a écrit le juge: De nombreux autres groupes ont conditionné le leadership et l’adhésion sur des croyances partagées, le sexe ou l’ethnicité, mais l’université a distingué «ce petit groupe de Chrétiens »pour avoir exigé que« leurs dirigeants chrétiens soient… chrétiens ».