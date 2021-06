Un juge fédéral fait l’éloge de l’AR-15 et écrase l’interdiction des «armes d’assaut» en Californie – RedState ⋆ 10z viral

Pour les partisans du 2e amendement en Californie, posséder une soi-disant «arme d’assaut» est devenu plus facile.

Plus facile, car ce sera légal.

Peut-être.

Vendredi, le juge du tribunal de district des États-Unis, Roger T. Benitez, a rendu un avis à l’issue d’un procès sur le fond dans le cadre d’un procès intenté par la Firearms Policy Coalition, jugeant l’interdiction de la Californie inconstitutionnelle et faisant l’éloge de l’AR-15.

En fait, sa décision l’a qualifié de “combinaison parfaite d’une arme de défense nationale et d’un équipement de défense nationale”.

Le juge Benitez a comparé le fusil au « couteau suisse ».

C’est bon, a-t-il affirmé, “à la fois pour la maison et la bataille”.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui a dirigé la tristement célèbre mesure de contrôle des armes à feu Prop 63 en 2016 (avant de devenir gouverneur) n’était pas très enthousiasmé par cette comparaison.

Annuler l’interdiction des armes d’assaut de CA et comparer un AR-15 à un COUTEAU SUISSE est une gifle dégoûtante pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée.

La conception a été une cible privilégiée des partisans du contrôle des armes à feu, leur ferveur peut-être crescendo avec la promesse de campagne audacieuse de Beto O’Rourke :

Parmi certains du côté de Beto (y compris l’homme lui-même), il était clair : la possession de l’AR serait de 86, mais les fusils de chasse américains resteraient légaux.

Curieusement, rien de ce qui précède n’expliquait le fait que l’AR-15 est le fusil de chasse le plus vendu en Amérique – et c’est un point qui a été soutenu par les demandeurs :

En 2019, FPC a développé et déposé Miller v. Becerra, une contestation fédérale du deuxième amendement contre l’interdiction de la loi californienne sur le contrôle des armes d’assaut (AWCA) sur les armes semi-automatiques communes présentant certaines caractéristiques, y compris celles dotées de chargeurs de munitions pouvant contenir plus de 10 cartouches. Tout au long du procès, FPC a fait valoir que l’interdiction de l’État interdit les armes qui sont protégées par la Constitution, pas plus meurtrières que certaines autres armes qui ne sont pas interdites, et couramment détenues et utilisées à des fins licites dans la grande majorité des États-Unis.