AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un juge fédéral a décidé que l’administration Biden devait reprendre la politique de maintien de l’ère Trump au Mexique qui a pris fin cette année.

Le ministère de la Sécurité intérieure “n’a pas pris en compte plusieurs facteurs critiques” avant de se débarrasser de la politique, a déclaré vendredi le juge de district américain Matthew Kacsmaryk, qui a été nommé par Donald Trump, a rapporté Bloomberg.

C’est un autre revers pour le président Joe Biden à la suite d’une décision de janvier d’un autre juge du Texas qui a temporairement bloqué le plan de la nouvelle administration de suspendre les expulsions d’immigrants sans papiers pendant 100 jours.

La décision de vendredi est intervenue dans un procès intenté par les États du Texas et du Missouri dirigés par les républicains, qui ont affirmé que la suspension du programme aggravait les conditions à la frontière et permettait aux criminels de se glisser dans le pays.

Biden a suspendu le programme “Rester au Mexique” le lendemain de son entrée en fonction le 20 janvier, au motif qu’il a poussé les migrants dans des logements sordides et dangereux au sud de la frontière,

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré en juin qu’un examen avait déterminé que la politique “n’améliore pas de manière adéquate ou durable la gestion des frontières de manière à justifier les lourdes charges opérationnelles et autres lacunes du programme”.

« Au cours du programme, les rencontres frontalières ont augmenté pendant certaines périodes et diminué pendant d’autres. De plus, en faisant mon évaluation, je partage la conviction que nous ne pouvons gérer la migration de manière efficace, responsable et durable que si nous abordons la question de manière globale, en regardant bien au-delà de nos propres frontières », a-t-il écrit.

Le juge Kacsmaryk a déclaré que la note de service ne mentionne pas certains des avantages de la politique, connue sous le nom de MPP.

«À tout le moins, le secrétaire était tenu de montrer une décision motivée pour écarter les avantages du MPP. Au lieu de cela, le mémorandum du 1er juin n’aborde pas les problèmes créés par les fausses demandes d’asile ou la façon dont le MPP a résolu ces problèmes. De même, il n’aborde pas le fait que le DHS avait précédemment constaté qu’«environ 9 demandes d’asile sur 10 provenant des pays du Triangle du Nord sont finalement jugées non fondées par les juges fédéraux de l’immigration» et que le MPP a découragé ces étrangers de voyager et de tenter de traverser le frontière en premier lieu », a-t-il déclaré.

Kacsmaryk a ordonné la reprise du programme, mais il a suspendu sa décision pendant 7 jours pour permettre à l’administration de demander réparation devant une cour d’appel.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui, avec l’État du Missouri, a intenté le procès, a célébré la décision sur Twitter.

« UNE AUTRE VICTOIRE ! Nous venons de gagner notre deuxième procès en matière d’immigration contre l’administrateur Biden ! Ils ont illégalement essayé de fermer le programme légal et efficace Remain-in-Mexico, mais le #Texas et le Missouri ne l’ont pas fait. Ensemble, nous avons intenté une action en justice et nous venons de faire subir à Biden une autre perte majeure ! » a tweeté le bureau du procureur général.

UNE AUTRE VICTOIRE !

Nous venons de gagner notre deuxième procès en matière d’immigration contre l’administrateur Biden ! Ils ont illégalement essayé de fermer le programme légal et efficace Remain-in-Mexico, mais le #Texas et le Missouri ne l’ont pas fait. Ensemble, nous avons poursuivi et venons de remettre à Biden une autre perte majeure! pic.twitter.com/Tcxte8gF6H – Procureur général du Texas (@TXAG) 14 août 2021

Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a également tweeté sur la victoire contre l’administration Biden.

« RUPTURE: le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, vient de gagner un procès MAJEUR en matière d’immigration contre l’administration Biden. Ce soir, un tribunal fédéral s’est rangé du côté du Missouri et du Texas et a ordonné à l’administrateur de Biden de RÉTABLIR le ‘Rester dans Mexique‘ politique. Grande victoire pour la sécurité des frontières ! » son bureau a tweeté.

RUPTURE: Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, vient de gagner un procès MAJEUR en matière d’immigration contre l’administration Biden. Ce soir, un tribunal fédéral s’est rangé du côté du Missouri et du Texas et a ordonné à l’administrateur de Biden de RÉTABLIR la politique « Rester au Mexique ». Grande victoire pour la sécurité des frontières ! pic.twitter.com/JXQYJXKAvU – Procureur général Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) 14 août 2021

« Le premier jour, Joe Biden a annulé illégalement la politique de maintien au Mexique du président Trump / MPP. Depuis lors, la #BidenBorderCrisis a été un désastre. Nous avons poursuivi l’administrateur de Biden et ce soir, un juge fédéral a statué en notre faveur. Une victoire énorme pour la sécurité des frontières et l’état de droit », a-t-il déclaré.

Breaking — ÉNORME VICTOIRE Le premier jour, Joe Biden a annulé illégalement la politique de maintien au Mexique du président Trump / MPP. Depuis lors, la #BidenBorderCrisis a été un désastre Nous avons poursuivi l’administrateur de Biden et ce soir, un juge fédéral a statué en notre faveur. Énorme victoire pour la sécurité des frontières et l’état de droit pic.twitter.com/nTheJYplGa – Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) 14 août 2021

“Nous espérons une décision favorable car il est clair que l’administration Biden n’a rien considéré de pertinent à la façon dont elle fonctionnait ou notifié et commenté, et évidemment nous avons une crise à la frontière maintenant”, a déclaré Schmitt dans un Fox News. entretien le mois dernier. « Quiconque y prête attention sait que nous avons un record de 21 ans dans les passages frontaliers, les trafiquants de drogue et les trafiquants d’êtres humains ont été enhardis, et cela affecte non seulement le Texas, mais des États comme le Missouri. »