Un juge fédéral se prononce en faveur des États qui luttent contre le «mandat fiscal» fédéral

Le tribunal de district américain du district nord de l’Alabama a statué en faveur de 13 États qui ont contesté une disposition de l’American Rescue Plan Act interdisant aux États d’utiliser le financement fédéral pour adopter des réductions d’impôts.

« L’administration Biden essayait de punir les États fiscalement responsables comme l’Iowa, qui a un excédent budgétaire record, et c’est pourquoi nous avons engagé une action en justice », a déclaré mardi le gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds dans un communiqué de presse à propos de la victoire. « Avec cette décision, l’administration Biden ne peut pas nous empêcher de réduire les impôts et j’ai hâte de le faire. »

L’Iowa a été rejoint par l’Alabama, l’Alaska, l’Arkansas, la Floride, le Kansas, le Montana, le New Hampshire, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, l’Utah et la Virginie-Occidentale dans le procès.

Le tribunal a statué que le Congrès avait outrepassé son autorité en vertu de la clause de dépenses de l’article I , section 8 de la Constitution américaine en déclarant que les États ne pouvaient pas utiliser le financement fédéral de l’American Rescue Plan Act pour réduire les impôts. Le demandeur a qualifié cette partie de l’ARPA de « mandat fiscal ».

Bien que le Congrès puisse imposer des conditions à la réception par les États d’un financement fédéral, il existe des limites aux conditions, notamment le fait que le Congrès doit poser ces conditions « sans ambiguïté » afin que l’État « puisse faire un choix éclairé », a déclaré la décision, citant le cas de 1981 de Pennhurst State Sch. & Hosp. c. Halderman.

Le tribunal a souscrit à l’argument des États selon lequel la partie « mandat fiscal » de l’ARPA les empêchait de faire un choix éclairé concernant les coûts de réception des fonds de l’ARPA, car ils ne savaient pas comment exercer leur pouvoir d’imposition sans mettre les fonds dans danger, selon la décision.

Le directeur d’Americans for Prosperity Iowa, Drew Klein, a déclaré mardi à The Center Square dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la victoire des États était une victoire importante pour les contribuables.

« La tentative du gouvernement fédéral dans ce cas d’imposer aux États des conditions de financement qui les empêcheraient d’adopter toute forme d’allégement fiscal est inconstitutionnelle et va à l’encontre des intérêts des contribuables des États », a déclaré Klein. « Alors que cette affaire continue de progresser dans le processus d’appel, nous sommes optimistes que les tribunaux supérieurs seront d’accord avec la décision d’aujourd’hui. »

Le vice-président de l’Iowans for Tax Relief et ancien chef de la majorité à la Chambre, Chris Hagenow, a déclaré à The Center Square dans une déclaration envoyée par courrier électronique mardi que la décision encouragerait les législateurs cherchant à réduire les impôts lors de la session législative de l’année prochaine et que la réduction des impôts stimulerait l’économie.

« L’Iowa est en passe de détenir environ 2 milliards de dollars d’argent excédentaire des contribuables à la fin de l’exercice en cours. Au lieu que le gouvernement reste assis sur cet énorme stock d’argent des contribuables, ces fonds devraient être utilisés pour un allégement fiscal permanent », a déclaré Hagenow.

Reynolds a approuvé des réductions d’impôts, y compris la suppression progressive de l’impôt sur les successions de l’État d’ici 2025, lors de la session législative de cette année en signant le SF619 en juin.

L’Alabama, l’Alaska, l’Arkansas, la Floride, le Kansas, le Montana, le New Hampshire, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud et l’Utah et la Virginie-Occidentale étaient les autres États qui ont intenté une action en justice.