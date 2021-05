Un juge ferme une affaire de meurtre contre Lori Vallow Daybell ⋆ .

Lori Vallow Daybell, la femme de l’Idaho récemment accusée du meurtre de ses enfants Tylee Ryan, 17 et Joshua «JJ» Vallow, 7 ans, n’est pas compétent pour participer à la poursuite des procédures judiciaires, a déclaré jeudi un juge de l’Idaho.

Vallow Daybell et son mari Chad Daybell sont également inculpés du meurtre présumé de l’ex-épouse du Tchad Tamara «Tammy» Daybell, 49 (Vallow est spécifiquement accusé de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré).

Les corps des enfants ont été retrouvés sur la propriété de Chad Daybell à Fremont, dans l’Idaho, l’année dernière.

La mort de Tammy Daybell a été déclarée homicide après l’exhumation de son corps. Chad Daybell a déclaré à l’origine que sa femme était morte dans son sommeil et avait refusé une autopsie.

Juge du tribunal de district de Fremont County, Idaho Steven W. Boyce jeudi, a ordonné la suspension de la procédure contre Vallow Daybell. Boyce a cité une évaluation des compétences du 8 mars 2021 qui avait été initialement commandée sous scellés.

«L’évaluation a été ordonnée après que l’aptitude du défendeur à procéder a été remise en question par l’avocat», a écrit Boyce. “[T]son affaire a été suspendue de la poursuite de la procédure en attendant une décision sur la question de la compétence du défendeur.

«Par la suite, la Cour et l’avocat des parties ont reçu l’évaluation psychologique complète préparée par un psychologue clinicien agréé, qui est qualifié conformément au § 18-211 (1) de l’IC pour effectuer une telle évaluation», a poursuivi Boyce. «L’évaluation terminée a déterminé qu’à ce moment le défendeur n’est pas compétent pour poursuivre et recommande un traitement réparateur.»

Boyce a noté que l’État contestait les conclusions de l’évaluation des compétences.

«Par conséquent, la Cour organisera une audience sur la question conformément à IC § 18-212 (1)», a écrit le juge, «et la suspension dans cette affaire reste en vigueur en attendant la détermination de la question de la compétence.»

L’ordonnance ne donne pas de date pour cette audience.

Mercredi, un autre juge a refusé d’aller de l’avant avec une première comparution pour Vallow Daybell sur l’acte d’accusation de meurtre à plusieurs chefs récemment déposé. Ce juge a cité des informations distinctes fournies en privé au tribunal pour justifier le report de la comparution initiale, mais n’a pas précisé au dossier quelles pourraient être ces raisons.

En vertu de la loi de l’Idaho, “[n]o toute personne qui, en raison d’une maladie mentale ou d’une déficience mentale, n’a pas la capacité de comprendre la procédure engagée contre elle ou d’aider à sa propre défense sera jugée, condamnée, condamnée ou punie pour la commission d’une infraction tant que cette incapacité perdure. “

Une autre loi de l’Idaho stipule qu’un «psychiatre qualifié ou psychologue agréé» doit «examiner et faire rapport sur l’état mental du défendeur pour aider l’avocat à se défendre ou comprendre la procédure. Ce psychiatre ou psychologue «doit également évaluer si le défendeur n’a pas la capacité de prendre des décisions éclairées sur le traitement».

Des traitements «involontaires» peuvent être imposés aux défendeurs dans certaines situations, mais il semble peu probable que la procédure ait atteint ce stade à ce stade.

D’autres lois disent ce qui va se passer maintenant que les procureurs contestent la compétence de Vallow Daybell.

Au cours de l’audience, le juge appelé pour trancher l’affaire contestée, le rapport initial du psychiatre ou du psychologue peut être «reçu en preuve». Si tel est le cas, l’État «aura le droit de convoquer et de contre-interroger le psychiatre ou le psychologue agréé qui a soumis le rapport et de présenter des preuves sur la question», conformément à la loi de l’Idaho.

Pendant ce temps, en vertu de la loi, il semble que Vallow Daybell sera confié «à la garde du directeur du département de la santé et du bien-être, pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours, pour des soins et des traitements dans un établissement approprié du département. de la santé et du bien-être. »

Un établissement de traitement approprié peut inclure, par exemple, «un hôpital public, une institution, un centre de santé mentale» ou un autre établissement prévu par la loi de l’État qui est «équipé pour évaluer ou réhabiliter ces accusés».

Cependant, si Vallow Daybell «se révèle être gravement malade mentalement», elle sera envoyée au «service de correction pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours».

«L’ordonnance d’engagement exigera que le shérif du comté transporte le défendeur vers et depuis l’établissement et exigera une évaluation de l’état mental du défendeur au moment de son admission dans l’établissement, ainsi qu’un rapport d’étape sur l’état mental du défendeur», les statuts continuent. «Le rapport d’étape comprendra un avis indiquant si le défendeur est apte à poursuivre ou, dans le cas contraire, s’il existe une probabilité substantielle que le défendeur soit apte à poursuivre dans un avenir prévisible. Si le rapport conclut qu’il existe une probabilité substantielle que le défendeur sera apte à agir dans un avenir prévisible, le tribunal peut ordonner le maintien de l’engagement du défendeur pour une période supplémentaire de cent quatre-vingts (180) jours. Si, à tout moment, le directeur de l’établissement dans lequel le défendeur est interné juge que le défendeur est apte à procéder, cette décision doit être signalée au tribunal. »

Lisez l’ordonnance de compétence préliminaire du juge ci-dessous.

