Un juge géorgien condamne les hommes reconnus coupables du meurtre d’Ahmaud Arbery

Un juge géorgien a fixé le 7 janvier une audience de détermination de la peine aux trois hommes reconnus coupables du meurtre du jogger de 25 ans Ahmaud Arbery.

Travis McMichael, son père Greg et leur voisin, William « Roddie » Bryan ont été reconnus coupables de meurtre et d’autres accusations pour la fusillade brutale d’Arbery le 23 février 2020.

Cela s’est produit en plein jour et la vidéo l’a montré avec des détails horribles.

Travis McMichael, son père Greg et leur voisin, William ‘Roddie’ Bryan risquent la prison à vie (.)

VERDICT AHMAUD ARBERY : TRAVIS MCMICHAEL COUPABLE DE TOUS LES CHEFS

Un rapport de police au moment de la fusillade indique que l’aîné McMichael a déclaré aux autorités qu’Arbery était un cambrioleur présumé qu’il avait vu « traîner un… » dans la rue avant le début de la poursuite.

Les McMichael ont saisi des armes à feu, ont sauté dans un camion et ont décollé après Arbery. Bryan a ensuite rejoint la poursuite dans un autre camion et l’a utilisé pour empêcher la victime de s’échapper.

Une vidéo sur smartphone du meurtre montrait Arbery faisant du jogging dans une rue résidentielle avant de rencontrer deux hommes armés et une camionnette sur le bord de la route. Il a essayé de courir autour de leur véhicule, dans l’épaule. Bryan enregistrait la vidéo.

Mais, alors qu’Arbery s’approchait du front, un coup de feu a retenti et on l’a vu se débattre avec un homme tenant un fusil de chasse. Ils sont sortis du cadre et un autre coup de feu a été entendu. Ils sont revenus en vue, avec un pistolet à long canon tenu au milieu du jogger – et un troisième coup de feu a retenti.

AHMAUD ARBERY : LE DOJ ANNONCE DES ACCUSATIONS DE CRIMES DE HAINE CONTRE 3 HOMMES DE LA GÉORGIE

Travis McMichael a abattu Ahmaud Arbery le 23 février 2020.

À la fin d’un procès de deux semaines en novembre, Travis McMichael a été reconnu coupable des neuf chefs d’accusation. Les jurés ont condamné son père sur huit des neuf chefs d’accusation, le déclarant non coupable de meurtre malveillant. Ils ont trouvé Bryan coupable de cinq, dont trois pour meurtre criminel.

Travis McMichael a déclaré qu’il avait essayé de parler à Arbery, affirmant l’avoir reconnu grâce à une vidéo de surveillance, mais le jeune homme a continué à courir. Il a plaidé en état de légitime défense, accusant Arbery non armé d’avoir tenté de s’emparer de son arme.

AFFAIRE AHMAUD ARBERY : GÉORGIE PÈRE ET FILS ARRÊTÉS, ACCUSÉS DE MEURTRE

Travis McMichael s’exprime depuis la barre des témoins lors de son procès le mercredi 17 novembre 2021 à Brunswick, Ga. McMichael, son père Greg McMichael et leur voisin, William « Roddie » Bryan, ont été condamnés à la mort de 25 ans en février 2020 -vieux Ahmaud Arbery. (AP Photo/Stephen B. Morton, Piscine)

Les jurés ont rejeté cet argument.

Le juge Timothy Walmsley a fixé la peine à 10 heures le vendredi 7 janvier au palais de justice du comté de Glynn à Brunswick.

Les trois hommes encourent des peines minimales de prison à vie. La possibilité de libération conditionnelle sera déterminée lors de la détermination de la peine. Les procureurs n’ont pas demandé la peine de mort.

Audrey Conklin et Rebecca Rosenberg de Fox News ont contribué à ce rapport.