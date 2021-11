Un juge interdit à onze membres de La Curva de se rendre au stade RCDE

11/04/2021 à 19:47 CET

Un tribunal a condamné onze ultra fans de ce club à une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois et à une interdiction d’approcher du stade de football de l’Espanyol qui, en mai 2016, a brutalement agressé un membre d’un club rival, sous un chapiteau de la Foire d’Avril. à Barcelone.

Dans sa sentence, le tribunal correctionnel numéro 9 de Barcelone condamne les onze supporters, appartenant au Cabinet RCDR -section de l’association des supporters Espanyol La Curva- et ceux qui ont rejoint leur L’animosité envers la Peña Juvenil Españolista 1991, le considérant à l’extrême gauche, c’est pourquoi ils ont qualifié ses membres de « rouges de merde ».

La sentence condamne les prévenus à des amendes – entre 1 800 et 3 600 euros – et jusqu’à trois mois de prison, en plus de les obliger à indemniser la victime de 22 496 euros et leur interdire de s’approcher à moins de mille mètres du champ Espanyol de Cornellà (Barcelone), pour des périodes allant de cinq à six ans et demi.

Les événements désormais condamnés remontent au 16 mai 2016, lorsque les onze ultras se sont rendus au parc des expositions du Forum avec l’intention d’y affronter des sympathisants du groupe adverse, et y ont localisé la victime dans une tente, que ils l’ont brutalement battue jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Dans sa sentence, le juge rappelle qu’au cours du procès oral le procureur de la République a modifié ses conclusions provisoires en abaissant sa demande initiale de trois ans de prison pour chacun des onze prévenus, en appliquant deux circonstances atténuantes.

Le procureur de la République a fait valoir à l’appui de sa réduction de peine que les prévenus, avant le début des audiences du procès, avaient consigné le paiement à la partie lésée de la somme correspondant à l’intégralité de l’indemnisation des dommages causés.

En outre, le procureur a appliqué l’atténuation des retards injustifiés au cours de la procédure judiciaire.

En réponse aux modifications de peines demandées par le parquet, le juge pénal numéro 9 de Barcelone a condamné plusieurs des accusés, mais pas tous, à un maximum de trois mois de prison.

Au reste, il inflige une peine de douze, seize mois d’amende avec un quota journalier de 10 euros.

De même, plusieurs d’entre eux s’interdisent de s’approcher de la victime à moins de 1 000 mètres, que ce soit leur domicile, leur travail ou tout autre lieu, ainsi que d’établir une communication avec la victime par quelque moyen que ce soit, y compris les réseaux sociaux.

Aussi pour il est interdit aux onze prévenus de s’approcher à moins de 1 000 mètres du terrain de l’Espanyol, pour des périodes allant de cinq à six ans et demi.