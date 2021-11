Un juge jette le costume d’un photographe sur l’affiche de « Pulp Fiction »

Le photographe qui a tourné l’affiche emblématique du film « Pulp Fiction » – mettant en vedette l’acteur Uma Thurman fumant une cigarette de manière séduisante – a attendu trop longtemps pour intenter une action en violation du droit d’auteur contre Miramax, un juge a décidé de rejeter ses réclamations.

Le célèbre photographe Firooz Zahedi a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de Californie centrale en mai 2020 contre Miramax et un grand nombre de détaillants alléguant que la société – fondée par le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein – a utilisé l’image sur « des milliers de produits de consommation ».

Zaheda a affirmé que cela violait un contrat limitant l’utilisation à la promotion du film au moment de sa sortie en 1994.

Zahedi – qui a été payé 10 000 $ pour prendre la photo de Thurman représentant le personnage de Mia Wallace – a déjà reçu une figurine articulée de Wallace en 2015 qui avait un emballage avec sa photo dessus et a reçu une paire de chaussettes avec sa photo dessus en 2019 – l’incitant finalement à porter plainte, selon la décision de la semaine dernière.

Le photographe qui a tourné l’affiche emblématique du film « Pulp Fiction » a attendu trop longtemps pour porter plainte pour violation du droit d’auteur. Stephen Shugerman/.Un employé de la maison de vente aux enchères Christie’s pose pour des photos avec une série de photographies des personnages du film « Pulp Fiction » le 18 novembre 2011.BEN STANSALL/. via .

La juge Dolly Gee a découvert que Zahedi était au courant de l’utilisation non autorisée de sa photo par Miramax remontant au moment où il a reçu la figurine et pourtant il n’a intenté de poursuite que cinq ans plus tard – plaçant ses réclamations en dehors du délai de prescription, sa décision », a déclaré le Hollywood Reporter pour la première fois.

« Là où, comme ici, Zahedi savait en fait que Miramax exploitait une photographie dont il revendiquait la propriété sans lui donner crédit ni royalties, son incapacité à intenter une action pour faire valoir ses droits de propriété est fatale à son cas. »

Gee a déclaré que l’affaire met en évidence pourquoi le délai de prescription existe en premier lieu, notant qu’une grande partie des documents pertinents dans l’affaire – comme les croquis conceptuels de Miramax pour la photo et un prétendu accord écrit – ont été perdus et que « les souvenirs des témoins et Miramax ‘[s] mémoire institutionnelle, se sont estompés.

Quentin Tarantino devant une affiche de son film « Pulp Fiction » à Londres, 1994. Martyn Goodacre/. Quentin Tarantino a écrit et réalisé « Pulp Fiction ». Michael Nagle/Bloomberg via .

Gee a accédé à la demande de Miramax de classer l’affaire.

Pourtant, le différend juridique se poursuivra sur les demandes reconventionnelles de Miramax contre Zahedi pour son utilisation prétendument non autorisée de la photo, car les deux parties se disputent pour savoir qui a les droits sur l’image.

Zahedi a mis la photo sur la couverture arrière d’un livre de ses œuvres et il a vendu des tirages de la photo à travers des galeries.

L’avocat de Zahedi, Scott Burroughs, a refusé de commenter et n’a pas précisé si son client prévoyait de faire appel. Les avocats de Miramax n’ont pas immédiatement renvoyé une demande de commentaires.