Un juge ordonne à l’administrateur de Biden d’appliquer la politique de rester au Mexique de l’ère Trump après le procès au Texas et au Missouri

Vendredi, un juge fédéral a ordonné à l’administration Biden de “appliquer et mettre en œuvre” la politique de l’ère Trump de rester au Mexique en réponse à un procès du Texas et du Missouri, qui affirmait que la tentative de l’administration de mettre fin à la politique était illégale et préjudiciable.

Les deux États républicains avaient demandé une injonction préliminaire contre la note de service de l’administration du 1er juin mettant officiellement fin à la politique – officiellement appelée les protocoles de protection des migrants (MPP). Ils ont fait valoir que la fin de la politique était en violation de la Loi sur les procédures administratives (APA).

MISSOURI AG « OPTIMISTIQUE » AVANT L’AUDIENCE CONCERNANT L’INVERSION DE LA POLITIQUE DE RESTER AU MEXIQUE

La décision du juge Matthew Kacsmaryk, ordonne à l’administration Biden “d’appliquer et de mettre en œuvre le MPP de bonne foi” jusqu’à ce qu’il soit “légalement annulé” conformément à l’APA, et jusqu’à ce que le gouvernement fédéral dispose d’une capacité de détention suffisante pour détailler tous les migrants soumis à détention obligatoire.

Cependant, il note que l’injonction est étroite et déclare également: “Rien dans cette injonction n’oblige le DHS à prendre des mesures d’immigration ou de renvoi ni à retenir son pouvoir discrétionnaire envers toute personne qu’il ne prendrait pas autrement.”

Cependant, le tribunal a suspendu l’applicabilité de l’avis et de l’ordonnance pendant 7 jours pour permettre au gouvernement de faire appel.

“Mon bureau a ouvert la voie à l’échelle nationale dans la lutte contre la traite des êtres humains, et les politiques frontalières laxistes de l’administration Biden augmentent le risque de traite des êtres humains à la frontière et, à son tour, dans le Missouri”, a déclaré le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, dans un communiqué. “La victoire massive d’aujourd’hui était cruciale – la ré-application des protocoles de protection des migrants aidera à sécuriser la frontière et à lutter contre le fléau de la traite des êtres humains.”

“Ensemble, nous avons intenté une action en justice et venons de faire subir à Biden une autre perte majeure!” Le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, a tweeté.

Le MPP a été créé et élargi en 2019 par l’administration Trump et impliquait de renvoyer des migrants au Mexique, plutôt que d’être libérés aux États-Unis, au fur et à mesure que leur procédure d’asile était entendue.

MAYORKAS ANNONCE 212 672 RENCONTRES DE MIGRANTS EN JUILLET, DIT QUE LA FRONTIÈRE ‘EST L’UN DES DÉFIS LES PLUS DIFFICILES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE’

La politique, en coopération avec le Mexique, a abouti à l’installation de tentes judiciaires le long de la frontière dans des endroits comme Laredo, au Texas, où les migrants pouvaient brièvement entrer pour leurs audiences avant de retourner au Mexique.

L’administration Trump a fait valoir que la politique mettait fin au “catch-and-release” – par lequel les migrants étaient libérés aux États-Unis – qu’elle considérait comme un facteur d’attraction majeur attirant les migrants vers le nord. Les critiques ont déclaré que la politique était cruelle et a conduit à la mise en danger des migrants dans des camps de l’autre côté de la frontière.

L’administration Biden a promis de mettre fin à la politique et a commencé à traiter les migrants inscrits au MPP aux États-Unis peu de temps après leur entrée en fonction. En juin, il a officiellement mis fin au programme.

Le Missouri et le Texas ont poursuivi l’administration en affirmant que la fin de la politique était à la fois illégale de la manière dont elle a été faite et qu’elle a nui aux États frontaliers et aux États plus profonds de l’intérieur en encourageant les migrants et en alimentant ainsi la crise à la frontière sud.

“Nous espérons une décision favorable car il est clair que l’administration Biden n’a rien considéré de pertinent sur la façon dont elle fonctionnait ou notifiée et commentée, et évidemment nous avons une crise à la frontière maintenant”, a déclaré Schmitt à Fox News dans un entretien le mois dernier. « Quiconque fait attention sait que nous avons un record de 21 ans dans les passages frontaliers, les trafiquants de drogue et les trafiquants d’êtres humains ont été enhardis, et cela affecte non seulement le Texas, mais des États comme le Missouri. »

Le procès a affirmé que certains des migrants libérés commettraient des crimes dans leurs États, que cela entraînerait une augmentation de la traite des êtres humains et que cela entraînerait des coûts plus élevés pour les États dans des domaines tels que l’éducation et la santé.

La décision a conclu que la résiliation du MPP “a contribué à la vague actuelle des frontières” et que les avocats du DHS l’avaient concédé. Le juge a également noté l’augmentation des appréhensions à la frontière de moins de 80 000 en janvier à environ 173 000 en avril lorsque le procès a été déposé. En juillet, il y a eu plus de 212 000 rencontres à la frontière.

MAYORKAS DIT QUE LA CRISE AUX FRONTIÈRES « INDURABLE » ET « NOUS ALLONS PERDRE » DANS UNE FUITE AUDIO

La décision a révélé que les États ont montré qu’ils subiraient des blessures attribuables à la fin du MPP, car cela entraîne la libération et la libération conditionnelle de plus de migrants dans leurs États. Il a également constaté que le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, n’avait pas pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment certains des principaux avantages du MPP.

La décision accuse Mayorkas de ne pas avoir résolu les problèmes créés par les fausses demandes d’asile, d’avoir découragé les migrants de voyager, ou le DHS avait précédemment constaté que 9 demandes d’asile sur 10 des pays du Triangle du Nord se sont finalement révélées non fondées.

“En ignorant sa propre évaluation précédente sur l’importance de décourager les demandes d’asile sans fondement sans” une analyse raisonnée du changement “, les accusés ont agi de manière arbitraire et capricieuse.”

La décision a également accusé Mayorkas de ne pas avoir pris en compte les avertissements selon lesquels la fin du MPP entraînerait une augmentation du nombre de migrants traversant la frontière, et qu’il n’a pas pris en compte les coûts pour les États. Kacsmaryk a également déclaré qu’il trouvait les arguments du DHS, tels que l’effet négatif potentiel sur les relations diplomatiques, “peu convaincants”.

Bien que Kacsmaryk affirme que le tribunal n’a pas le pouvoir de dire à un employé du DHS quels migrants individuels doivent être inscrits au MPP, il constate qu’il peut imposer une politique générale qui permet à nouveau aux agents de première ligne des douanes et de la protection des frontières (CBP) d’utiliser le MPP pour migrants de retour au Mexique.