Un juge rejette les poursuites antitrust contre Facebook pour WhatsApp et la propriété d’Instagram

Un juge de district américain a abandonné lundi deux poursuites antitrust contre Facebook, estimant que la plainte “est légalement insuffisante et doit donc être rejetée”.

Les poursuites contre Facebook ont ​​été déposées à la fin de l’année dernière par la FTC et une coalition de procureurs de l’État, déclarant que Facebook avait participé à un comportement anticoncurrentiel et monopolistique en achetant WhatsApp et Instagram. La plainte indiquait que Facebook considérait les applications comme « deux menaces concurrentielles importantes pour sa position dominante », après quoi il « a décidé d’étouffer ces menaces en rachetant les sociétés ».

Le procès fait allusion à un e-mail de 2008 du fondateur et PDG Mark Zuckerberg dans lequel il aurait déclaré qu'”il vaut mieux acheter que rivaliser”.

Dans le document, le juge du district de DC, James Boasberg, note que la plate-forme fournit un service gratuit aux consommateurs et que la plainte de la FTC n’a pas clairement abordé la domination de Facebook sur le marché.

Dans ce contexte inhabituel, l’incapacité de la FTC à offrir une quelconque indication sur la ou les métriques ou méthodes utilisées pour calculer la part de marché de Facebook rend sa vague affirmation « 60 % plus » trop spéculative et concluante pour aller de l’avant.

Il déclare également qu'”il n’y a rien d’illégal” dans le refus de Facebook de proposer des solutions d’interopérabilité pour que les applications concurrentes fonctionnent mieux avec la plate-forme. De plus, “de telles révocations d’accès ont eu lieu en 2013, sept ans avant le dépôt de cette plainte”, ce qui en fait essentiellement un point discutable.

Cependant, le juge rejette l’argument de Facebook selon lequel la FTC ne pouvait pas remettre en question son acquisition à la fois d’Instagram et de WhatsApp. Le procès aurait pu forcer Facebook à céder les deux services et exiger une approbation réglementaire pour les futurs achats de Facebook.

Malgré l’examen minutieux de ces acquisitions, le tribunal souligne le processus d’examen inhabituellement long que la FTC a mené lorsque Facebook a cherché à acheter Instagram. Le document note que les conditions de l’acquisition « ont satisfait les préoccupations de l’agence, et en août (plus de quatre mois après l’annonce de la fusion), la Commission a voté 5-0 pour lui permettre de procéder sans contestation ni conditions.

Ni Facebook ni la FTC n’étaient immédiatement disponibles pour commenter.

Pendant ce temps, Facebook fait partie des grandes entreprises technologiques confrontées à plus de législation avec un projet de loi nouvellement proposé qui cherche à restreindre leur contrôle sur le marché.