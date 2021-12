Un juge rend une ordonnance restrictive sur le premier jour de Coachella de Live Nation 22

Crédit photo : Joshua Coleman

Un juge a accordé aux organisateurs de Coachella une ordonnance restrictive contre Live Nation pour son événement « Coachella Day One 22 ».

La société mère de Coachella, Goldenvoice, a déposé une plainte pour l’événement « Day One 22 » la semaine dernière. Le procès soutient que le nom confondrait les spectateurs et cherche à arrêter la vente de billets pour l’événement.

Un juge a accordé l’ordonnance d’interdiction temporaire le 20 décembre. Cependant, l’ordonnance n’offre pas de jugement définitif dans l’affaire. L’ordonnance d’interdiction temporaire forcera des changements de marque, mais le concert se déroulera probablement comme prévu.

‘Day One 22’ est produit par la bande Twenty-Nine Palms des Indiens de la mission. La tribu indigène exploite le lieu Coachella Crossroads, qui se trouve à environ huit kilomètres du lieu du concert de Coachella.

Les producteurs avaient déjà essayé d’enregistrer une marque « Coachella Crossroads » pour des événements, mais l’Office américain des brevets et des marques l’avait refusé. Twenty-Nine Palms a révisé sa demande de brevet pour dire qu’il n’accueillerait que des événements communautaires et sportifs. Mais depuis lors, plusieurs événements musicaux ont été promus à Coachella Crossroads.

Le concert Coachella ‘Day One 22’ aura lieu le soir du Nouvel An. Il devrait présenter des performances de Lil Wayne, E-40, Shaq (DJ Diesel) et Getter. Coachella dit que Twenty-Nine Palms est source de confusion en associant le nom de l’événement original et l’événement en adoptant des éléments des stratégies publicitaires précédentes du festival Coachella.

Les organisateurs de Coachella ont envoyé à Live Nation une lettre de cessation et d’abstention concernant la marque « Coachella Day One 22 ».

Live Nation a modifié l’image de marque de ses pages promotionnelles pour supprimer « Coachella ». L’action en contrefaçon a été déposée parce qu’une option de billet est appelée « Offre gratuite Coachella » et « Coachella Day One 22 » apparaît toujours dans d’autres documents publicitaires.

Le juge Gary Klausner a déclaré que Coachella et Goldenvoice subiraient probablement un « préjudice irréparable » si l’événement était promu sous son nom d’origine. Live Nation a affirmé que le succès de Coachella démontrait qu’il ne subirait aucun préjudice, mais le juge a qualifié cet argument de « peu convaincant ».

« Cet argument n’est tout simplement pas convaincant et ne réfute pas la présomption de préjudice irréparable », a déclaré Klausner dans la décision.